“Se está haciendo un circo”: el recado de Cony Capelli a Eskarcita por acusación de acoso contra Rubén

19 de Marzo de 2024

La ganadora de Gran Hermano Chile, fue crítica por lo mediático que ha sido el caso y también le envió un recado a Scarlette Gálvez por su importante rol en este proceso.

Luego que el ex participante de Gran Hermano, Rubén Gutiérrez, entregara su versión de lo que ocurrió con Eskarcita, Cony Capelli fue crítica con cómo se ha tratado el delicado episodio de acoso sexual que se vivió dentro del reality show.

Fue este lunes 18 de marzo, que se publicó una entrevista del ex carabinero con el periodista Max Collao, donde el ex chico reality reveló inéditas situaciones que pasó con la influencer durante el encierro.

Además, aprovechó de contar cómo se enfrentó él a la acusación en su contra, que en su momento le costó la expulsión del programa.

A raíz de esto, Fotech.cl consultó a la ganadora del reality de Chilevisión, quien se refirió al video con las declaraciones de Rubén y también del rol de Scarlette Gálvez en el caso.

El mensaje de Cony Capelli a Eskarcita

En primera instancia, Cony Capelli afirmó que “se está haciendo un circo de algo que es muy importante. Entiendo que todos tengan a distintas versiones, pero lo más importante para mí es simplemente no hacer de un circo algo que es tan serio. Creo que eso se debe enfrentar con la seriedad que corresponde”.

Fue allí, que la bailarina cuestionó el hecho que todavía este caso no esté pasando por un proceso judicial entre Rubén y Eskarcita.

“Por qué no han habido los procesos legales que corresponden. Es un mensaje que sí hay que dar, que sí hay que hacer los procesos legales, no nos podemos quedar con el haberlo vivido, hay que hacer algo al respecto”, sostuvo la ganadora de Gran Hermano.

En esa misma línea, Cony Capelli fue crítica con el tratamiento de este episodio en los medios: “Lo único que no me hace sentido de todo esto es que se tome como algo mediático, farandulero, cuando no debería serlo. Se está acusando algo que es un delito, algo que es súper potente también para las mujeres, lo que ha sido nuestra lucha feminista durante harto tiempo y creo que debería tomarse con esa seriedad”.

Finalmente, la influencer manifestó que “se entiende bastante la indirecta para donde va. Es muy doloroso, pero con respeto a la víctima, porque para mí es víctima hasta que se demuestre lo contrario, en lo legal, siempre la voy a apoyar a ella. Trato de no opinar, porque se que es delicado para ella“.