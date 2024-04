Las dificultades que enfrentará Chico Olmedo previo a su escape en Generación 98

1 de Abril de 2024

Hernán iniciará su plan para huir del país, pero antes deberá pasar por inesperadas situaciones con su esposa, su padre y Pitu Mardones.

El próximo episodio de Generación 98, tendrá como principal protagonista a Chico Olmedo (Gabriel Cañas), quien pondrá en marcha su escape, pero no sin antes tener varias dificultades en el proceso.

Luego de años planificando su venganza contra sus ex compañeros de colegio, finalmente Hernán logró quedarse con todo el dinero de Punta Virgen. Pero antes de lograr su cometido, deberá enfrentar inesperadas situaciones con su padre, su esposa y su socia Pitu Mardones (Lorena Bosch).

Pitu enfrenta a Chico Olmedo

En el último capítulo de la teleserie nocturna de Mega, se pudo ver que Pitu irrumpió en la casa de Raúl (Alejandro Trejo) para afrontar a Chico Olmedo.

La escena se dio en medio de un almuerzo familiar, luego que el empresario evadiera los constantes llamados de su socia.

“¿Qué te crees traidor, que te puedes deshacer de mí?”, le manifestó su ex compañera.

A raíz de esto, Hernán en el capítulo de este lunes le explicará: “Como se te ocurre que yo me iba a arrancar, tuve que irme de la casa por ese programa, pero yo nunca te voy a dar la espalda. Todo sigue exactamente igual”.

“No te creo nada y detesto no creerte. Tú me hiciste desconfiar negro, me hiciste sospechar de ti, me hiciste rastrearte y llegar hasta acá”, responderá Pitu.

Luego que las cosas se calmaran, Pitu le explicará todas las situaciones que tuvo que pasar en el matrimonio de Martita (Daniela Ramírez) con Gonzalo (Nicolás Oyarzún).

“Me hicieron una encerrona, cuídate porque si te ven, te van a comer vivo”, expresará la socia a Chico Olmedo.

La inseguridad de Maca y el escape de Hernán

Por otro lado, Maca (Constanza Mackenna) durante la noche le comentará a su marido el miedo que siente por que el plan se arruine.

“Nos vamos a arrancar con pasaporte falsos y vamos a cruzar la frontera, todo puede salir mal”, dirá la mujer.

“Está bien que tengas nervios y que te duela la guata, el punto es que no se te tiene que notar. Concéntrate en los niños, que vamos a vivir una aventura y que va a ser genial”, manifestará Chico Olmedo, intentando calmarla.

Totalmente alterada, Maca sostendrá: “No sabemos si voy a salir viva de esta aventura, quizás voy a terminar presa”.

“Esta aventura terminará con nosotros como familia libre, millonarios y vamos a volver a ser la familia que siempre fuimos”, asegurará Hernán.

Lo que ellos no saben, es que Pitu Mardones estará escuchando toda su conversación justo afuera de su pieza. De esta manera, todo el plan podría ponerse cuesta arriba.

Ya finalizando el episodio, Chico Olmedo, su esposa y sus dos hijos se escaparán de la casa en medio de la noche, pero Raúl (Alejandro Trejo) los descubrirá justo antes de irse.

Sin embargo, el padre no lo detendrá y le dirá: “No te voy a preguntar en qué andai metido, ni por qué te vas sin despedirte. Que el éxito te acompañe siempre, porque tú hijo en el fondo eres un gallo bueno“.

Luego de esta emotiva escena, Hernán comenzará su planificado escape.