El enredo de la oposición (y el descuelgue de la DC) tras reunión en que se “acordó” rechazar en bloque megarreforma de Kast

El presidente de la DC evitó confirmar la decisión de su partido respecto a la reforma puesto que el partido espera la respuesta de Quiroz a una serie de propuestas que buscan modificar el corazón del proyecto.

AGENCIA UNO

Con abrazos y felicitaciones terminó la reunión de coordinación que sostuvieron las bancadas de oposición este miércoles en la Cámara de Diputados. El motivo de la cita fue acordar una posición común frente a la ley de Reconstrucción del Gobierno del presidente Kast que se votará este jueves en la Comisión de Hacienda.

Sin embargo, la señal de unidad que se pretendía mostrar terminó en un enredo entre la DC y el resto de la oposición.

Tras la reunión, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, encabezó un punto de prensa junto al resto de los representantes del progresismo anunciando el acuerdo de las bancadas para rechazar la idea de legislar el proyecto emblema del Ejecutivo.

“Tenemos la convicción, como lo hemos manifestado en muchas ocasiones, de que este es un mal proyecto, y ese es el motivo por el cual desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, todos nuestros diputados y diputadas votarán en contra la idea de legislar”, dijo Vodanovic flanqueada por la presidenta del FA, Constanza Martínez; la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa; el jefe de bancada y futuro presidente del PPD, Raúl Soto; y el presidente de la DC, el diputado Álvaro Ortiz.

La declaración de la líder del socialismo causó incomodidad en Ortiz quien evitó confirmar si su partido se plegará al bloqueo de la reforma. De hecho, el timonel DC se retiró del punto de prensa antes de que terminara.

Fuentes de la DC aseguran a EL DÍNAMO que ningún representante del partido —ni Ortiz, ni el jefe de bancada, Jorge Díaz— se comprometió a rechazar la idea de legislar.

¿La razón? La bancada de la DC sostuvo una reunión el lunes de esta semana con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en que se acordó establecer una mesa técnica bilateral en que se analizará una serie de propuestas hechas por la falange para modificar la ley de Reconstrucción.

Diputado Álvaro Ortiz, presidente de la DC. AGENCIA UNO.

Desde el resto de la oposición, sin embargo, aseguran que sí hubo un compromiso explícito de la DC de rechazar el proyecto.

Consultado por EL DÍNAMO, el diputado Díaz asegura que si bien la DC no se comprometió a rechazar, sí se expuso en la reunión que al día de hoy la bancada no está por aprobar la reforma ya que no se ha tenido respuesta por parte del ministro Quiroz.

“No se trata de que exista un compromiso explícito, pero lo que sí estábamos de acuerdo es que a todos los asistentes ninguno iba a aprobar la idea de legislación”, dice Díaz quien acota que es difícil que la situación cambie puesto que el proyecto se vota este jueves en comisión.

Desde la bancada acotan que “el único que puede dar a conocer la posición de la DC es el diputado Ortiz”. Y aclaran que el retiro de Ortiz del punto de prensa se debió a una reunión que tenía agendada en Santiago y que, de hecho, se retiró junto al secretario general del PS, Arturo Barros, que se ofreció a llevarlo en auto a la capital.

De todas formas, en el resto de la oposición hubo molestia por lo que interpretan como un “descuelgue” de último momento.

Requerida por la situación, la presidenta del PS sostuvo que “la DC le entregó al Gobierno una propuesta hace varios días, de la cual no ha tenido ninguna respuesta. En consecuencia todos tenemos el mismo diagnóstico que este es un mal proyecto”.