¿Por qué los canales de TV chilenos demandaron a Google ante el TDLC?

La ofensiva legal de los canales se suma a otras acciones ya presentadas por medios como Copesa, El Mostrador y Radio Cooperativa.

AGENCIA UNO.

Las principales estaciones de televisión chilenas, Canal 13, TVN, Mega, Chilevisión, TV+ y La Red, presentaron una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Google, acusando a la empresa de abuso de posición dominante en el mercado digital.

La acción, impulsada por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), sostiene que la compañía ejerce un control excesivo en áreas clave como los motores de búsqueda y la publicidad digital, afectando directamente los ingresos de los medios de comunicación.

“Cuando los medios de comunicación pierden ingresos por prácticas anticompetitivas, las consecuencias no son solo financieras, ya que se reducen los equipos periodísticos, se achica la cobertura regional, se debilita la fiscalización del poder y la ciudadanía termina con menos y peor información”, señaló el gremio.

En esa línea, el presidente de Anatel, Pablo Vidal, afirmó que “Google controla el acceso a las audiencias y a la publicidad digital, capturando el valor económico del periodismo que otros producen y financian, sin asumir las responsabilidades que ese rol implica”.

Según explicó, el objetivo no es obtener compensaciones económicas, sino que el tribunal determine si existen prácticas anticompetitivas y ordene corregirlas.

La ofensiva legal de los canales se suma a otras acciones ya presentadas por medios como Copesa, El Mostrador y Radio Cooperativa, que también han acusado a la tecnológica de prácticas que distorsionan el mercado. En conjunto, estas iniciativas reflejan una creciente preocupación en la industria por el impacto de las grandes plataformas digitales.

Desde el mundo televisivo, también se advirtió sobre los efectos en la producción de contenidos y la relación con las audiencias. Representantes de los canales señalaron que el actual modelo digital favorece la intermediación de plataformas tecnológicas, limitando el acceso directo del público a los contenidos y reduciendo el tráfico hacia los sitios propios de los medios.

El caso se enmarca en una tendencia internacional, donde gobiernos y medios en Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia han impulsado acciones similares contra grandes tecnológicas. Por ahora, desde Google indicaron que no emitirán comentarios hasta ser notificados formalmente, mientras el TDLC deberá analizar si existen fundamentos para sancionar y eventualmente establecer nuevas reglas para el mercado digital en Chile.