FOTOS – Los famosos que apoyaron a Yuhui tras sufrir corte de pelo en Gran Hermano

Actualizado el 9 de Septiembre de 2024

El forzado corte de pelo al ex MasterChef desató una ola de apoyo en sus redes sociales.

Compartir

El último capítulo de Gran Hermano estuvo marcado por el polémico corte de pelo que le hizo Manuel Napoli a Yuhui Lee, una situación que rápidamente provocó una ola de reacciones en redes sociales.

En las imágenes que emitió Chilevisión, se pudo ver cómo el jugador italiano cortó el cabello del chef sin su consentimiento haciendo caso omiso a las peticiones de su amigo. Fue allí, que se vio cómo le pasó la máquina por el centro de su cabeza.

Este inesperado cambio de look dejó al chef notoriamente afectado, al punto de expresar que se sentía “feo” con su nueva apariencia.

Al ver esto, Pedro Astorga le aconsejó que no se mostrara inseguro y que posara frente al espejo para que su equipo a cargo de sus redes sociales publicara una foto con su nuevo look.

“Te apuesto que si tú subes una foto ahora con tu pelito corto, vas a tener más comentarios positivos que en todas tus otras fotos”, le manifestó el deportista estrechándole la mano.

Instantes más tarde los encargados del Instagram de Yuhui hicieron una publicación que, actualmente alcanza más de 100 mil me gusta y 13 mil comentarios.

Los famosos que apoyaron a Yuhui tras sufrir corte de pelo en Gran Hermano

En el post de Yuhui, se puede ver cómo miles de usuarios llegaron a elogiarlo y darle su apoyo en este difícil momento. Fue allí, que se pudo ver a diferentes rostros del espectáculo comentándole positivos mensajes junto a su foto.

“Chao lo guapo. En especial por ese corazón noble que te caracteriza y esa manera de vivir la vida que admiro”, manifestó Cony Capelli, la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile.

X.

Por su parte, Alexandra Mendes quien es más conocida como la Chama le escribió: “Lindísimo por dentro y por fuera cada día más. Te quiero yuhuhuiiiiii”.

“Tormenta de facha”, expresó Michael Roldán, panelista del programa junto a varios emojis de fuego y corazones.

X.

Otro comentario fue el de Yuyuniz Navas, quien le dejó ver: “Siempre lindo, aunque sé cuánto ama su pelo largo”.

A estos mensajes, también se sumaron otros de las redes sociales de Michelle Carvalho, Camila Andrade, Linda Marcovich y Claudio Michaux.

Por otro lado, el equipo del ex MasterChef se manifestó a través de sus historias en Instagram condenando el actuar de Napoli. “Grande, Yuhui. No olviden: No se humilla a un amigo para hacer reír al grupo”, escribieron.