No tenemos remedio: las peores contraseñas continúan siendo las más utilizadas

Los expertos aconsejan varios tips para mantener contraseñas más seguras, como que no se use la misma en todas las cuentas.

PEXELS.

Este jueves 7 de mayo se celebra el Día Mundial de la Contraseña, establecido con el propósito de crear conciencia entre los usuarios respecto de la importancia de emplear métodos seguros para garantizar un acceso protegido y una identificación inequívoca como parte de la ciberseguridad.

No obstante los constantes llamados a establecerlas de manera robusta, el más reciente informe de las empresas de ciberseguridad NordPass y NordStellar confirmó que las peores contraseñas siguen encabezando los rankings de las más usadas en el mundo.

El reporte de las compañías especializadas en la gestión y protección de contraseñas y datos sensibles se basó en información correspondiente a 44 países.

Las más utilizadas son las peores contraseñas

De acuerdo con el informe, en 2025 el podio de las contraseñas más repetidas en el mundo y, por lo tanto, más fáciles de encontrar por un ciberdelincuente, fueron 123456, admin y 12345678, que son precisamente las más utilizadas en Chile, al igual que en México, China, España o en Emiratos Árabes Unidos.

Además, entre las diez más empleadas entre los usuarios se cuentan otras igualmente débiles, predecibles y sencillas, como password, Pass@123 y admin123.

Los expertos aconsejan permanentemente varios tips para mantener contraseñas más seguras, como que no se use la misma en todas las cuentas. También recomiendan que sean largas, que incluyan mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

Además, alertan respecto de la importancia de que las contraseñas sean especialmente robustas ante el auge de las nuevas tecnologías, y entre ellas la inteligencia artificial y la computación cuántica, gracias a las cuales en la actualidad resulta mucho más fácil quebrar los sistemas de seguridad.