Kast blinda a Poduje, asegura que “no hay contraposición” y realiza un llamado a su gabinete

El mandatario se refirió al cruce entre Poduje y García Ruminot, y aseguró que pidió “armonizar” las distintas miradas del gabinete.

El presidente José Antonio Kast respaldó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, luego de las críticas hacia su estilo de parte del titular de la Segpres, José García Ruminot, y llamó a su gabinete a “armonizar” las diferentes miradas del gabinete con el objetivo de avanzar en las iniciativas del Gobierno.

Esto, debido al último enfrentamiento que protagonizó Poduje con parlamentarios de la Región del Biobío en medio de un encuentro para abordar la paralización de obras relacionadas a a la empresa Tapusa. Ante esto, García Ruminot reconoció incomodidad y problemas con el estilo del titular del Minvu.

Bajo este contexto, Kast durante su encuentro ciudadano en Puerto Montt, se refirió a la reunión que sostuvo con Poduje y comenzó diciendo que “todos los ministros cuentan con el respaldo del Presidente de la República”.

Kast pide “armonizar” las diferentes miradas del gabinete

En este sentido, el mandatario expresó que “pueden haber distintas miradas dentro de un gabinete y eso enriquece la construcción de lo que estamos haciendo. El ministro Poduje ve la realidad de lo que hablamos acá. El ministro García Ruminot ve la realidad del Congreso”.

A lo que agregó: “No es que haya contraposición”. Tras ello, el jefe de Estado destacó que “el ministro García Ruminot participó por bastantes años en todo el debate presupuestario. Tiene un conocimiento acabado de cómo se lleva adelante la legislación. Ve un aspecto. El ministro Poduje ve otro aspecto. Y eso es complementario”.

“Lo que yo le he planteado al Gabinete es que tenemos que ir armonizando esas distintas miradas para recuperar Chile”, sostuvo.

Sobre los cuestionamientos que han recibido por parte de los parlamentarios, el mandatario dijo que ante estos distintos puntos de vistas “se producen discusiones, sí, legítimas, porque muchos de los parlamentarios no votaron por esta línea política”, por lo que el contenido de ciertas iniciativas “hace que algunos se opongan de una manera determinada”.

Si bien admitió que los dichos del ministro de Vivienda pueden haber causado malestar, sostuvo que “no hay intención de denostar a nadie. Hay una angustia también de ver cómo avanzamos, cómo solucionamos los problemas económicos para poder reconstruir las viviendas”.