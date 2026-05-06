Bajan los combustibles: averigua en cuánto quedarán los precios de las bencinas

La medida se aplicará a las gasolinas de 93 y 97 octanos, así como al petróleo diésel, el gas licuado y el gas natural comprimido de uso vehicular.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Una significativa rebaja registrarán los precios de los combustibles a contar de este jueves 7 de mayo, luego de que el Ejecutivo resolvió aplicar nuevamente el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Según indica el decreto del Ministerio de Hacienda publicado este miércoles en el Diario Oficial, se decidió rebajar el componente variable del Impuesto Específico a los combustibles, lo que redunda en un menor impuesto final y por tanto en un menor valor de los hidrocarburos.

El texto detalla que la medida se aplicará a las gasolinas de 93 y 97 octanos, así como al petróleo diésel, pero también incluye a las tasas para el gas licuado de petróleo y el gas natural comprimido de uso vehicular.

Cuánto bajarán los combustibles desde el jueves

A partir de lo informado hoy Diario Oficial, es posible proyectar cuál será el cambio en los precios:

Gasolina de 93 octanos: baja alrededor de $100 por litro .

. Gasolina de 97 octanos: baja alrededor de $113 por litro .

. Petróleo Diésel: baja alrededor de $53 por litro .

. GLP vehicular: baja alrededor de $20 por litro .

. Gas Natural Comprimido: baja alrededor de $30 por litro.

Cabe recordar que, más allá de lo establecido en el decreto del Ministerio de Hacienda, el rol de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) se limita a comercializar derivados del petróleo a las distribuidoras, por lo que no fija ni regula los precios finales, los cuales se determinan libremente en un mercado abierto y competitivo.

En esa línea, se debe recalcar que son las compañías distribuidoras las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes.