La opción que se juega la U Católica ante Cruzeiro en Copa Libertadores y su formación para esta noche

La UC lidera el Grupo D y hoy puede comenzar a pavimentar su eventual clasificación a los octavos de final del certamen.

La Universidad Católica vuelve a la cancha este miércoles en la Copa Libertadores, donde recibirá a Cruzeiro en el Claro Arena por la cuarta fecha del Grupo D.

Tras la derrota de Boca Juniors ante Barcelona en Ecuador, a los Cruzados se le abre una gran oportunidad para quedar como líder exclusivo de la zona a falta de dos jornadas para el cierre.

De momento, la U Católica lidera con 6 puntos, seguido de Cruzeiro y Boca con las mismas unidades. Más atrás está Barcelona con 3 puntos.

La formación que prepara U Católica para enfrentar a Cruzeiro por Copa Libertadores

Con respecto a la formación, Daniel Garnero solo tiene una duda, debido a que Fernando Zuqui se está recuperando de una virosis respiratoria. En caso de que no alcance estar en óptimas condiciones, entraría Jimmy Martínez en su lugar.

Considerando lo anterior, el elenco precordillerano presentaría una alineación con: Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Zuqui (Martínez), Cristián Cuevas, Clemente Montes en el mediocampo; Fernando Zampedri y Justo Giani en la delantera.

Por su parte, Cruzeiro repetiría el once que jugó la fecha pasada e iría con: Otávio en el arco; Fagner, Fabricio Bruno, Jonatan Jesus, Kaiki en el fondo; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira en el mediocampo; Arroyo, Kaio Jorge y Christian en la ofensiva.

El crucial duelo se disputará este miércoles 6 de mayo a las 22:00 horas en el Claro Arena, el cual se transmitirá por ESPN 5 y Disney+.