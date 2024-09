“Quedé para adentro”: Carolina de Moras revela su particular relación con Parived

Actualizado el 13 de Septiembre de 2024

La animadora y la ex pareja de Tonka Tomicic tuvieron una pequeña amistad antes de que se casara con la modelo, pero que tuvo un abrupto final.

Carolina de Moras estuvo invitada a Podemos Hablar de CHV, donde se refirió a la particular relación que tuvo con Marco Antonio López, conocido en el mundo de la farándula como Parived.

De Moras sostuvo que Parived “es un hombre muy observador y muy entrador también. Entonces, sabe como engancharle a las personas, sabe como llamar la atención. Y aparte que tenía esta cosa mística”.

En esta línea, relató que el vendedor de antigüedades conversaba con ella cuando arribó a Buenos Días a Todos “para hablarme del equipo del martinal (…) me daba consejos. Me hablaba del equipo, que tuviese ojo, o sea cuidado, cosas así”.

Sin embargo, la animadora decidió no seguir con la amistad, por lo que no contestó más las llamadas de Parived, aunque luego tuvieron un extraño encuentro en un evento.

“Él se me acercó por la espalda, yo pensé que me iba a saludar y no me saludó (…) y me hizo como una rozada de espalda, una rozada con intención, una imposición de mano. Yo quedé para dentro“, recordó Carolina de Moras.

Esta situación alcanzó ribetes insospechados, ya que luego de esta actividad, De Moras sufrió un accidente vehicular cuando se dirigía a su hogar, por lo que incluso se habló de un supuesto “empujón” de Parived o el traspaso de “energías mágicas”.