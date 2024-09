VIDEO – Se suma a Chama y Carlyn: el tercer participante que reingresará a Gran Hermano gracias a un repechaje

17 de Septiembre de 2024

En esta oportunidad fueron los propios integrantes de la casa los que eligieron al ex compañero que querían que volviera.

Durante la noche de este lunes, Gran Hermano vivió un tercer proceso de repechaje, donde se definió a un nuevo ex participante para que reingrese a la casa.

En esta oportunidad, a diferencia de los procesos anteriores, no fue el público el que tuvo el poder de decisión, sino que los mismos jugadores que siguen en “la casa más famosa del mundo”.

Cada uno de ellos fue entregando dos y un voto a ex compañeros, junto con los argumentos que respaldaban su decisión. Quien no participó para tener la oportunidad de volver, pese a que podría haberlo hecho, fue Camila Andrade, quien explicó que venía recién saliendo y habría sido muy pronto.

Durante el episodio fuimos conociendo la decisión de cada uno de los jugadores y finalmente, uno de ellos terminó arrasando obteniendo 12 votos. Su más cercano rival obtuvo seis. Hablamos de Iván Cabrera, quien este domingo reingresará a la casa en vivo y en directo.

La renuncia de Iván Cabrera

Iván Cabrera será el tercer participante en reingresar a Gran Hermano gracias a un repechaje, pese a haber renunciado hace ya algunas semanas.

Esto ocurrió luego de una actividad del congelado, donde fue la esposa del bailarín, Titi Magrini, quien reingresó, desarmándolo por completo. Esto lo hizo darse cuenta de lo mucho que echaba de menos a su familia, por lo que decidió retirarse.

“Sentí que el encierro iba a ser difícil, para mí lo ha sido más allá todavía. He tratado de ser el que tira para arriba a todos, pero muchas veces pasa también en el mundo del arte, uno aunque esté en soledad tiene que sonreír. Me he sentido bastante mal por estar lejos de mi familia. Siento muy de corazón la necesidad de estar con ellos y sé que mis compañeros, en este sentido, van a entenderlo”, dijo en esa oportunidad.