Antonella Ríos es la nueva recluta de Palabra de Honor

8 de Octubre de 2024

La actriz Antonella Ríos se convirtió en la nueva recluta, la número 11 hasta ahora, del próximo reality de Canal 13, Palabra de Honor.

Ríos, quien ya tuvo un paso por la estación de TV gracias a telenovelas como Brujas o Lola, reconoció que en el pasado ya había sido tentada con sumarse a este tipo de programas, pero sostuvo que “no era mi momento, en cambio ahora sí siento que estoy en un mejor pie para poder entrar. Estuve depre y media triste y hoy me siento más capacitada para enfrentar un desafío así”.

Sobre su llegada a Palabra de Honor, Antonella Ríos expresó que “me gusta el formato. Si bien es desconocido, uno ya conoce los anteriores y, además, está el tema militar y del entrenamiento, que me llaman la atención. Eso es como un leitmotiv y eso, sin duda, hará que me sienta más conectada con la narrativa del reality”.

La intención en el reality es cambiar la percepción que tiene el público de ella, ya que la actriz recalcó que “estoy cansada de los prejuicios, quiero que me conozcan como soy… la gente cree que ando todo el día en baby doll y ando más en pijama de polar”.

“Hay mucho prejuicio sobre mí, como que soy pesada y está todo el tema sexy y que hago contenidos para adultos, pero ya me tiene un poco jodida que eso me determine. Lo que quiero es tratar de dar vuelta la página y mostrarme en la faceta que yo soy. No reniego de aquello, pero muchas puertas se me han cerrado por eso. Lo partí haciendo por necesidad, no ha sido fácil e, insisto, no niego que sí me gusta esto de la sensualidad, que es una de mis teclas, pero tengo muchas más teclas, como un piano, entonces puedo hablar de muchas cosas y mostrarme en este reality como para reivindicarme”, argumentó Antonella Ríos.

