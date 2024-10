Cuántos millones ganó Cathy Barriga en su primer día en la plataforma Onfayer

Actualizado el 15 de Octubre de 2024

La ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ganó varios millones en sus primeras 24 horas en la plataforma Onfayer, donde ya sube contenido para adultos.

Compartir

Más que exitoso fue el debut de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en la plataforma de contenido para adultos Onfayer, ya que en menos de 24 horas la ex chica Mekano recaudó varios millones de pesos gracias a las visitas y suscripciones.

Así lo confirmó Cristián Rubio, gerente de Onfayer en Chile, quien le aseguró al programa Hay que Decirlo que Cathy Barriga “cuenta con todo el apoyo de su familia, de su marido y de sus hijos“.

La ex jefa comunal confirmó el fin de semana su decisión de incorporarse a dicha plataforma con el propósito de generar ingresos mientras se encuentra cumpliendo arresto domiciliario total, en el marco de la investigación de la Fiscalía, que la imputó por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Cuántos millones ganó Cathy Barriga en un día

De acuerdo a lo que le contó Cristián Rubio a Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez, “en solo 24 horas Cathy Barriga ganó más de siete millones de pesos“.

En la ocasión, el ejecutivo de Onfayer se refirió a las viralizaciones que se han hecho de algunas de las fotos de la ex alcaldesa y manifestó que “en el fondo eso sirve porque no hay publicidad mala, pero todos los que son parte de esta plataforma saben que esto es todo o nada“.

“Podría ser que ella quisiera cerrar su cuenta, y podríamos hacerlo sin ningún problema, pero hay mucha gente que se puede suscribir y ese contenido puede quedar archivado en sus dispositivos“, explicó Rubio.

En la ocasión, la conductora del programa, Pamela Díaz, contó que a ella también le han ofrecido sumarse a las plataformas que comparten contenido para adultos.

“A mí me llamaron hace un año de una plataforma, y querían que me fuera a sacar unas fotos en un yate en Miami. Solo para partir me ofrecían 15 millones“, reveló.