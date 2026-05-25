Camila Vallejo reacciona a anuncio de La Moneda en seguridad: “Nunca tuvieron plan propio”

La ex vocera recalcó que “prometieron resolver la crisis de seguridad, con orden y mano dura, pero ya sabemos que sólo eran slogan de campaña”.

AGENCIA UNO

Camila Vallejo, ex vocera del gobierno, reaccionó al anuncio del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien precisó que aplicarán la Política Nacional de Seguridad implementado por la administración de Gabriel Boric.

Ante esta situación, Vallejo precisó en sus redes sociales que “el Gobierno de Kast por fin dice cual es su Plan de Seguridad: el Plan del Gobierno de Boric”.

“Parece chiste, pero es evidente que nunca tuvieron un plan propio”, dejó en claro la ex vocera, quien recordó que “prometieron resolver la crisis de seguridad, con orden y mano dura, pero ya sabemos que sólo eran slogan de campaña”.

“La verdadera prioridad de este Gobierno no es la seguridad de las familias chilenas, sino su agenda ideológica; amarrar un modelo económico por un cuarto de siglo, recortando gasto social y aumentando las ganancias de unos pocos”, acusó la también otrora parlamentaria.

Las palabras de Camila Vallejo surgen luego que el ministro Martín Arrau indicara desde La Moneda que “existe una Política Nacional de Seguridad Pública, esa está vigente, la promulgó el ex presidente Boric, dura 6 años, y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro”.

“Por tanto, en nuestra posición vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente, que le quedan más de 5 años de funcionamiento”, argumentó el ministro Arrau.