VIDEO – “No rompas más códigos y sé profesional”: Daniela Aránguiz enfrentó en vivo a María Paz Arancibia

Actualizado el 30 de Enero de 2025

La panelista se tomó unos minutos en Sígueme para encarar a la periodista por hablar en otros programas los problemas que tiene con ella.

El programa Sígueme vivió un tenso momento este miércoles cuando Daniela Aránguiz interrumpió la pauta para referirse a las declaraciones de María Paz Arancibia en el podcast Nada Que Perder.

En dicho espacio digital, la periodista acusó que la ex Mekano la ninguneó en sus primeros días en el programa de TV+, a raíz de una pregunta que le hizo en el marco del caso de su ex pareja Jorge Valdivia. Incluso, recordó que pidió parar la grabación.

“Mi pregunta consignó el dato de que habían dos posibilidades, de que esta investigación determinara culpabilidad o inocencia (…) Esa reflexión no le gustó a la Daniela, y tuvo una reacción desmedida“, acusó la ex Chilevisión, acotando que sintió que su compañera de labores le faltó el respeto.

Es a raíz de esto que, mientras hablaban de un tema, Daniela Aránguiz interrumpió el transcurso normal del programa para dirigirse a María Paz Arancibia. “Me gusta decir las cosas en la presencia de las personas y no me escapo y voy a un programa a hablar mal de mis compañeros. Las cosas se arreglan en persona”, comenzó señalando.

“Te estoy hablando a ti María Paz, sobre todo si me ves todos los días y cualquier herida que puedas tener conmigo o no, los podrías haber solucionado conmigo”, dijo, aludiendo a las declaraciones que hizo en el podcast que conduce Roberto Cox. Junto con eso, reconoció que “lo que más me molestó, y hasta me sentí un poco dolida, fue que faltaste mucho a la verdad“.

Por lo mismo, añadió, “yo creo que lo que hiciste ahora corta lazos. Nunca te he pescado mucho y, quiero decirlo al aire, que corto lazos contigo, se acabaron hasta los saludos“.

Aránguiz también quiso aclarar la pregunta que le hizo Arancibia y que provocó todo el conflicto entre ambas. “La pregunta que tú me hiciste, y efectivamente fue verdad que yo mandé a cortar el programa, que no debí haberlo hecho, fue una pregunta que envolvía a mis hijos“, aseveró.

A eso sumó que “tampoco te falté el respeto como periodista, porque tú a mí no me estás pagando ni tampoco me pediste una entrevista. Si yo hablo en este programa, es porque soy parte de un equipo de trabajo que le .tengo mucho cariño y siento que de repente me presto para poder responderles ciertas preguntas”.

“Así como yo les tengo la disponibilidad de responder las preguntas, quiero que esas preguntas sean de parte de mi equipo de trabajo y con cariño. No que me pregunte un periodista y que tiene que ver con mis hijos o lo que sintieron por tal razón, porque eso no lo voy a aceptar”, añadió.

Aún así, Daniela Aránguiz le dijo a María Paz Arancibia que “si tú te sentiste ofendida por algo, te pido disculpas en público, al aire, porque no fue mi idea y ese día también te lo dije. Pero desde hoy, se corta todo tipo de relación que pueda haber llegado a suceder“.

“No estábamos construyendo ningún tipo de lazo”

A la hora de responder, Arancibia hizo hincapié en su punto e insistió en que “sí me parece una falta de respeto. Te lo dije a ti Daniela ese día, básicamente por las formas. Y vuelvo al tema del trato”, pero Aránguiz le recordó que “si lo hablamos en pauta que no se toca el tema de mis hijos y tocas el tema de mis hijos. ¿Eso no es faltarme el respeto a mí?“.

Pero la periodista no dio su brazo a torcer. “A mí sí me pareció una falta de respeto y lo voy a mantener, porque en ese momento creí, y creo, que no es la forma. Existen maneras de decir las cosas, de comunicar. Cuando hice mi intervención era mi primera semana acá en el Sígueme. Descarta inmediatamente que yo tenga la intención de hacerte una encerrona. A mí la reacción me pareció desmedida, desproporcionada”, indicó.

“Tú hablas de que descartas lazos conmigo, es tú decisión. Tienes todo el derecho de hacerlo. A mí me parece que nosotras no estábamos construyendo ningún tipo de lazo. Yo siempre he dicho que el respeto se gana. Yo llego a un equipo de trabajo agradecida de la oportunidad, con la intención de ser un aporte. Si llego a tener una amistad con el equipo, maravilloso. Pero, en realidad, siempre trato de ser profesional”, sostuvo.

Para cerrar el momento, Daniela Aránguiz tuvo las últimas palabras para María Paz Arancibia: “Entonces no rompas más códigos y sé profesional. Las cosas que se hablan en un equipo en pauta, no se dicen en otros programas. Es muy fácil agarrarse del árbol que está fuerte. Sacaste 12 titulares en diferentes portales. Creo que por ti sola no lo has hecho, pero sí queriendo pelear con alguien que tú sabes que vas a conseguir lo que conseguiste. Te felicito”.