VIDEO – “Sentí que me faltó el respeto”: María Paz Arancibia reveló “ninguneo” de Daniela Aránguiz en Sígueme

29 de Enero de 2025

La periodista relató este episodio, sumando, además, que en sus primeros días también percibió una "mala onda" de parte del equipo del programa de TV+.

Compartir

La periodista María Paz Arancibia estuvo en el podcast Nada Que Perder, donde dio cuenta de una incómoda situación que vivió con Daniela Aránguiz en sus primeros días como panelista del programa Sígueme.

La ex Chilevisión, que alcanzó mayor notoriedad por su rol como creadora de contenido en la plataforma Arsmate, es una de las últimas incorporaciones del programa de farándula de TV+, donde ya había asegurado haber vivido momentos de “hostilidad” tras su llegada.

Según comentó Arancibia, durante sus primeros días en el espacio, en los que que estuvo como invitada, sintió una “mala onda” de parte de Aránguiz y del equipo, asegurando que recibió comentarios como “probablemente seas la vergüenza de tu familia”.

Una vez que fue confirmada como panelista, sintió cierta hostilidad, pero lo vinculó a un tema televisivo. “Los primeros días lo vinculé más a que bueno, este es otro formato televisivo y sirve tener posturas distintas, o discusiones que se dan por opiniones”, indicó.

“Hay situaciones que no entiendo tanto, yo no lo atribuiría a que me tienen mala. En realidad no lo sé, quizás es una posibilidad que no les simpatice. Yo llegué con un estilo distinto, y la gente me lo dice, tal vez eso no gustó o no se entendió”, agregó.

Pero el principal conflicto que tuvo María Paz Arancibia en Sígueme fue con Daniela Aránguiz, situación que, incluso, llevó a parar la grabación del programa. Todo esto en medio de una conversación sobre el caso de Jorge Valdivia.

“Fue súper incómodo, pero sirvió porque fue la instancia en que puse un límite, de decir este tipo de situaciones no me parecen. Me sentí mal y lo hice saber, y esos días en que te pillan más sensible, no tuve el cuero de chancho de siempre, y fue la vez que lo manifesté”, sostuvo.

Según detalló, “lo que pasó fue que se iba a tocar el caso de Jorge Valdivia, después de la intervención de Daniela Aránguiz, yo quise preguntarle a ella. Y lo que hice es que mi pregunta consignó el dato de que habían dos posibilidades, de que esta investigación determinara culpabilidad o inocencia (…) Esa reflexión no le gustó a la Daniela, y tuvo una reacción desmedida, y se lo dije en aquella ocasión hay cuestiones que no se tienen dar y le manifesté que no estaba de acuerdo con esas formas. Son dinámicas laborales”.

“En esta conversación que tengo con ella, sí fue un momento tenso. A mí me parece que todas las personas merecemos respeto, yo sentí que me faltó el respeto como profesional, sentí un ninguneo a mi pregunta o a mi intervención, porque efectivamente no lo validó, eso no me pareció bien y se lo dijo”, recordó.