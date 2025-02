FOTO – María Paz Arancibia aclara las razones que la llevaron a renunciar a Sígueme

6 de Febrero de 2025

Días antes de su salida, la periodista reveló haber vivido incómodos momentos con algunos de sus compañeros de panel.

A pocas horas de que TV+ confirmara la renuncia de María Paz Arancibia al programa Sígueme, la periodista utilizó sus redes sociales para aclarar las razones detrás de su abrupta decisión.

“Hoy 5 de febrero de 2025, la periodista María Paz Arancibia ha presentado su renuncia como panelista del programa Sígueme. Agradecemos su compromiso, profesionalismo y la entrega demostrada durante su participación en el programa”, compartió el canal, en medio de los rumores que fueron encendidos por Hugo Valencia.

El panelista de Zona de Estrellas entregó la noticia a través de sus redes sociales, donde expuso: “Versiones no oficiales hablan de que habría alegado no estar de acuerdo con el trato distinto que ha recibido en comparación a otros colegas”.

Todo esto, días después de que María Paz revelara haber pasado por incómodos momentos en el espacio con el panel, incluyendo tensos encuentros con Daniela Aránguiz.

Las razones de María Paz Arancibia para renunciar a Sígueme

A través de una historia en Instagram, María Paz Arancibia aclaró los motivos detrás de su salida del programa de espectáculos: “Mis niños y niñas lindas. Sí. Decidí no seguir en el programa. ¿Las razones? Fundamentalmente, prioricé mi tranquilidad y salud mental”.

“El último tiempo ha sido ajetreado, de muchos cambios y otro tipo de exposición (a ratos no muy agradables)”, agregó la periodista.

“En fin, he decidido dar un paso al costado, porque la cuerpa y la cabecita me lo pidieron y yo hago caso, porque me cuido y quiero un montón. Por ahora descansaré e intentaré desconectarme”, explicó la ex panelista.

“Y no puedo dejar agradecerles por tanto apoyo y cariño. Es muy gratificante saber que valoran mi esfuerzo y trabajo”, cerró diciendo Arancibia, despidiéndose luego de casi un mes y medio en pantalla.