Florentino Pérez sorprende y confirma pelea de Valverde y Tchouaméni: “Se pegan todos los años, todos los días”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, brindó una extensa conferencia de prensa este martes, donde confirmó la pelea entre los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, cuyo conflicto terminó con el uruguayo en el hospital y con reposo de 14 días.

El histórico dirigente del cuadro merengue sostuvo que esta situación “me parece muy mal. Me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Llevo 26 años y ningún año no se han pegado dos jugadores… O cuatro. Pero me parece muy mal que salga de la casa. Se han peleado en todos los años en los que he estado. Como se pelean los jóvenes, le das una patada, el otro la devuelve y luego son amigos”.

A lo que añadió: “Los que lo han sacado lo hacen porque no están contentos y creen que van a salir del club. El caos que han intentado transmitir algunos no lo voy a permitir.

Florentino Pérez normaliza peleas en el Real Madrid y asegura que “la filtración es peor”

Sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni, Florentino Pérez reforzó su posición señalando que “para mí es peor la filtración, porque implica que hay algo más que la pelea que al día siguiente son amigos y se van a tomar un café”.

“Creo que es la primera vez que lo veo en mis 26 años de historia y eso también me preocupa. La filtración es peor, me parece peor, creo que en mis 26 años de presidente es la primera vez que lo veo“, complementó.

En este marco, manifestó que “la prensa tiene que analizar lo que es, pero que no digan que porque se peguen dos ya hay caos en el Madrid. Se pegan todos los años, bueno, se pegan todos los días. Y eso se acaba ahí. Si alguien dentro del club lo saca fuera es peor que la reyerta entre ellos. Son dos chavales fenomenales por cierto, y muy buenos. Eso ha sido horrible, eso acaba con el Madrid, no se puede tolerar… Pues yo lo he tolerado durante 20 y tantos años y no ha pasado nada”.