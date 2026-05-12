La ofensiva de Javier Olivares contra el club donde fue agredido: “Es un centro de otros delitos que vamos a investigar”

Javier Olivares anunció que presentará una querella contra el club tras la declaración en la que señalan que estaba “bajo los efectos del alcohol”.

El diputado Javier Olivares (PDG) afirmó que va a presentar una querella contra el Club Deportivo Montevideo de Olmué tras la declaración pública que emitieron, donde aseguraron que él estaba alcoholizado en el evento en que sufrió la agresión.

Durante esta jornada, en la cual se llevó a cabo la formalización de los agresores del legislador, el club sostuvo que Olivares ingresó al evento sin ser invitado, donde mantuvo una “actitud festiva y altamente extrovertida” y un comportamiento que hace suponer que estaba “bajo los efectos del alcohol”.

Sumado a ello, acusaron que el parlamentario insultó a una de las asistentes, lo cual provocó que su cónyuge le diera un “golpe de puño en el rostro”.

Bajo este contexto, Olivares sostuvo que “vamos a querellarnos también contra el club y contra todas las personas” que “hayan inventado” que en el momento de la agresión estaba bajo los efectos del alcohol, porque “yo no bebo, no tomo alcohol. Por tanto, decir algo así me parece que son injurias y calumnias con publicidad”.

A lo que añadió: “Que se vaya con cuidado el club que, además es un centro de otros delitos que también vamos a investigar”.

Javier Olivares contradice versión del club

El parlamentario también había desmentido la versión del club tras la audiencia, donde mencionó que “nunca en mi vida he bebido” alcohol, situación por la cual las declaraciones que entregó el club “son mentiras” y “aquí hay una luz de encubrir a estos delincuentes, de que no cierren el club”.

Además, afirmó que sí fue invitado a la fiesta y pese a ello pagaron la entrada: “A todos los lugares que nosotros visitamos pagamos y cumplimos con colaborar y ayudar en estos clubes”, expresó el representante del PDG.

Esto, después de que el presidente del club, Claudio Gutiérrez, declarara que “el diputado llegó a la fiesta, pero no estaba invitado. Él dice que fue agredido y que se gritaron consignas políticas en su contra, pero eso es falso. Nunca se le gritaron consignas políticas. Yo tengo que ser honesto: soy militante de Renovación Nacional”.