El gran problema que enfrenta Naya Fácil y que pone en peligro la Gala del Pueblo

Actualizado el 6 de Febrero de 2025

Por su parte, Naya Fácil también alertó en sus redes sociales que se encontró "con un tremendo problema" sobre la Gala, sin entregar mayores detalles y asegurando que buscará la solución.

A solo dos semanas de su realización, la Gala del Pueblo organizada por Naya Fácil enfrenta serios problemas, por lo que corre peligro de no poder concretarse.

Uno de los inconvenientes es el lugar donde se llevaría a cabo, ya que vecinos del Estadio Español de Recreo, recinto elegido por Naya Fácil, se mostraron contrarios al evento, apuntando a la seguridad del sector.

La Junta de Vecinos de Villa Moderna conversó con Plan Perfecto de CHV, apuntando sus cuestionamientos “básicamente, por los riesgos. El organismo que organizó esto, no tiene considerado la posibilidad de que existan carabineros. Carabineros tiene clara la película de que esto todavía no está con permisos. Todavía no hay permisos. El Estadio Español dice que no hay nada confirmado al respecto”.

“En este sector, que se llama Alonso de Ercilla, se han producido asaltos, robos, robos de autos… imagínese 800 personas, que no tienen movilización, van a llegar, indudablemente, a potencialmente 400 autos: ¿dónde metes 400 autos?”, acusó el dirigente vecinal.

Pero la Gala del Pueblo enfrenta otro pero para poder concretarse y es que no tendrá transmisión televisiva, como lo explicó el periodista Pablo Candia, que recalcó que “está oficializado que ningún canal va a transmitir de manera oficial la Gala del Pueblo”, ya que Canal 13 finalmente desistió de la idea.

“Que no se transmita va a significar, quizás, que se bajen algunos invitados. Porque tienes que tener lucas para el outfit, gastar en maquillaje, traslado, alojamiento ¿y tú crees que los famosos van a hacer ese gasto para que su look, su trabajo, no sea transmitido por televisión?“, planteó Candia.

