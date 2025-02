VIDEOS – Del Bolocazo al collage a Miguel Bosé: los momentos más recordados del Festival de Viña

13 de Febrero de 2025

El certamen ha sido testigo de momentos memorables, controvertidos e inesperados que han quedado marcados en la historia del evento, y aquí te revelamos algunos.

A lo largo de los años, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de Chile. Sin embargo, más allá de las presentaciones musicales y el humor, este escenario ha sido testigo de momentos controversiales, inesperados y memorables que han trascendido en la cultura popular.

Desde situaciones embarazosas hasta reacciones del público que quedaron grabadas en la memoria colectiva, aquí te repasamos algunos de los momentos que pasaron a la historia del certamen.

El Bolocazo (2000)

La noche del 16 de febrero del 2000 fue la obertura del Festival de Viña, una performance que tuvo como protagonista a Cecilia Bolocco, quien era la animadora del certamen ese año. Allí, la ex Miss Universo realizó un número de baile, en el que, al levantar la pierna, un fotógrafo logró capturar el momento exacto.

La imagen rápidamente se viralizó en los medios de comunicación, ya que muchos apuntaban a que la modelo mostraba más de lo esperado. Este incidente se conoció como el Bolocazo.

La noche que el Monstruo dejó llorando a Xuxa (2000)

La cantante brasileña Xuxa había cautivado al público chileno con su show en 1990, lo que le permitió ganar un lugar especial en el Festival de Viña. Por esta razón, diez años después, regresó al escenario de la Quinta Vergara, aunque allí vivió una inesperada situación en la que incluso terminó llorando.

Durante la interpretación de su éxito Ilarié, en lugar de que el público respondiera con el habitual “Oh Oh Oh” en el coro de la canción, los asistentes corearon “Chúpalo”. Xuxa, inicialmente confundida, no entendía el significado de lo que estaba sucediendo y, al ver la reacción del público, pensó que la estaban rechazando.

El incidente, que dejó a Xuxa profundamente afectada, marcó un quiebre irreparable en su relación con el público chileno, instancia que provocó que la cantante no regresara nunca más a Chile.

Enrique Iglesias lanza la gaviota al público – 2000

Ese mismo año, el 20 de febrero Enrique Iglesias cautivó a la Quinta Vergara y se llevó la Gaviota de Plata, bajo la ovación de sus fanáticos. Sin embargo, en un gesto impulsivo, lanzó el premio al público, lo que resultó en dos seguidoras heridas. Afortunadamente, las lesiones fueron leves, y para remediar el momento, Enrique las subió al escenario y las abrazó.

La icónica presentación de Sergio Lagos a Daddy Yankee (2006)

La presentación de Sergio Lagos a Daddy Yankee en el Festival de Viña 2006 es recordada por su emoción desbordada y su carisma, más que por la llegada del propio artista. Lagos, casi descontrolado por la emoción, gritó con fervor, convirtiendo el momento en un fenómeno viral que se quedó en la memoria de los fans.

Este icónico instante ha sido revivido constantemente en memes y redes sociales. La combinación de su entusiasmo y el contexto hizo que esa presentación fuera única.

Giolito toca la batería de cabeza en el Festival de Viña (2008)

En el Festival de Viña 2008, el baterista de Giolito y su Combo, protagonizó un momento memorable al tocar la batería con la cabeza durante su actuación. Esta arriesgada y divertida hazaña sorprendió al público, convirtiéndose en un recordado momento del festival.

“Gracias gracias no se molesten”(2011)

En 2011, Ricardo Meruane se presentaba por primera vez la Quinta Vergara. Sin embargo, en su primera vez frente al Monstruo lo recibieron con pifias que exigían el regreso del cantante británico Sting.

En respuesta a la negativa del público, el humorista repitió en reiteradas ocasiones la frase “gracias, gracias, no se molesten“, pasando a la historia junto a su fallida presentación.

El controvertido collage a Miguel Bosé – 2018

El collage a Miguel Bosé se convirtió en un tema viral y uno de los momentos más recordados del evento, pero no por el motivo que se esperaba. En reconocimiento a su carrera, la organización del festival le entregó a Bosé un homenaje en forma de un collage de fotos que representaban algunos de sus hitos y etapas más importantes como artista. Sin embargo, el resultado no fue bien recibido por el público ni en las redes sociales.

Muchos usuarios en redes sociales se burlaron del regalo, señalando que no cumplió con las expectativas de un homenaje digno para un artista de su talla.