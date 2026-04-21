Mientras se define la tuición de su hijo, la actriz publicó una frase que refleja la tensión de un proceso que entra en su etapa final.

La actriz Mane Swett volvió a llamar la atención pública tras publicar una enigmática imagen en sus redes sociales, en momentos en que enfrenta días decisivos en el juicio por la tuición de su hijo en Nueva York.

El proceso judicial, que la enfrenta con su ex pareja John Bowe, se arrastra desde fines de 2022, cuando el menor viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año con su padre y no regresó a Chile. Desde entonces, ambos iniciaron una disputa legal internacional por su custodia.

El misterioso mensaje de Mane Swett en pleno juicio por la tuición de su hijo

En medio de este complejo escenario, Swett compartió una fotografía de una calle neoyorquina acompañada del mensaje: “Reacciona cielo”.

La frase, breve pero cargada de simbolismo, fue interpretada por seguidores como una señal del delicado momento personal que atraviesa.

Hasta ahora, la actriz no ha entregado declaraciones públicas sobre el avance del juicio ni sobre eventuales resoluciones recientes.

Días antes, la periodista Cecilia Gutiérrez había adelantado que esta nueva instancia judicial podría ser definitiva. “Este debería ser el juicio final, porque ya se han agotado casi todas las instancias”, afirmó la comunicadora. “Por fin va a poder tener una respuesta más definitiva sobre si podrá traer de vuelta a su hijo a Chile”, agregó.