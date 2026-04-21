Contraloría apunta a Hospital Sótero del Río por millonario contrato con empresa de médico del propio recinto

La Contraloría General de la República anunció un sumario y una fiscalización en el Hospital Sótero del Río, luego que se conociera la aprobación de un contrato por $680 millones con una empresa cuya propiedad es de un médico del propio recinto.

Según el organismo, el centro asistencial contrató los “servicios profesionales médicos especializados en tratamientos quirúrgicos de traumatología a la empresa Sociedad de Servicios Traumatológicos y Médicos TRAUMAHARD Ltda.” por $680.271.966.

Contraloría determinó que la firma es conformada por dos socios: un funcionario del Hospital Sótero del Río, con un 8% de participación, y la Sociedad Servicios Médicos Integrados Limitada, con el 92% restante. Sin embargo, esta última se encuentra integrada por el mismo trabajador del hospital con un 98% de participación.

En esta línea, el organismo contralor recalcó que si bien la normativa legal prohíbe a estamentos del Estado suscribir contratos administrativos con el personal de la misma institución, cuenta con excepciones, pero en este caso el Hospital Sótero del Río informó que “su facultativo sólo tenía una participación minoritaria en ella (8%), pese a que en realidad está compuesta por dos socios: el funcionario del complejo asistencial -con ese 8% de participación- y la Sociedad Servicios Médicos Integrados Limitada, con el 92% restante”.

“Sin embargo, esta última se encuentra integrada por el mismo funcionario del hospital con un 98% de participación. Lo anterior, afecta la integridad, transparencia y confidencialidad del proceso. Por estas razones, la Contraloría iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas”, sentenció la institución.