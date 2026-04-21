Raúl Soto se distancia del PC y Frente Amplio en rol de oposición: “Unidad no es uniformidad”

En cuanto a la relación con el Gobierno, el diputado Raúl Soto cuestionó la falta de diálogo del Ejecutivo para buscar la tramitación de su megarreforma.

AGENCIA UNO

El diputado Raúl Soto, jefe de la bancada PPD y próximo timonel de la colectividad, se refirió al rol que jugará la tienda como parte de la operación.

El parlamentario, quien fue entrevistado por radio Cooperativa, tuvo palabras para la relación que mantendrá el PPD con el Frente Amplio y el Partido Comunista.

“No hay un ánimo divisionista o rupturista por parte del progresismo, al contrario, yo creo que hay que mantener puentes y canales comunicantes (…), pero unidad no es uniformidad. No significa que vamos a ser todos lo mismo, no significa que en todo vamos a tener posición igual”, dejó en claro Raúl Soto.

El legislador puntualizó que “nosotros representamos una sensibilidad distinta al Frente Amplio y al PC y creo que eso no es negativo, al contrario, es positivo en la medida que eso el día de mañana también pueda sumar para la construcción de una mayoría social y política que se ha perdido”.

En esta línea, Soto apeló a “una flexibilidad táctica” respecto del PC y el FA para diferenciarse del resto de la coalición opositora.

En cuanto a la relación con el Gobierno, el diputado Raúl Soto cuestionó la falta de diálogo del Ejecutivo para buscar la tramitación de su megarreforma, apuntando que “el diálogo tiene que ser recíproco y tiene que ser bidireccional, y hasta ahora señales concretas no han existido”.