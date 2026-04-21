La Bichota regresa: Karol G anuncia show en el Estadio Nacional y esto es lo que debes saber

Su regreso ocurre además tras un hito histórico que es convertirse en la primera artista latina en encabezar Coachella.

AENCIA UNO/ ARCHIVO.

La estrella colombiana Karol G volverá a reencontrarse con su público chileno como parte de su nueva gira mundial Viajando por el Mundo – Tropitour, un tour que recorrerá 20 países entre 2026 y 2027 tras el impacto de su reciente presentación en Coachella.

En Chile, la artista tiene agendada una única fecha confirmada para el 28 de enero de 2027 en el Estadio Nacional, en Ñuñoa, el mismo recinto donde ya desató la euforia en su gira anterior.

Aunque aún no se han confirmado los precios ni el inicio oficial de la venta, la productora Bizarro Live será la encargada del evento, tal como en sus giras anteriores en Chile.

Siguiendo el patrón de otros países de la región, como Perú, se espera que la venta tenga una preventa exclusiva para clientes bancarios, seguida de una venta general a través de sistemas como PuntoTicket.

Por ahora, los fans deberán esperar el anuncio oficial con fechas y valores, que podría publicarse en las próximas semanas.

Karol G ya demostró su arrastre en Chile al agotar múltiples fechas en 2024, lo que abre la posibilidad de que se anuncien más conciertos si la demanda lo exige.

Su regreso ocurre además tras un hito histórico que es convertirse en la primera artista latina en encabezar Coachella, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del pop urbano global.