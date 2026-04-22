“Puede marcar un antes y un después para el desarrollo”: Kast firmó el proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional

El mandatario dijo que el Ejecutivo espera que el Congreso “atienda esta propuesta y resuelva en conciencia”, y valoró la buena disposición de parlamentarios que no son parte de la coalición del gobierno.

AGENCIA UNO.

En una ceremonia realizada esta mañana en el Palacio de La Moneda, el presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional.

“En este proyecto se plantea crecimiento”, manifestó el mandatario al referirse a la iniciativa que ha sido calificada como una de las más importantes de su administración. “Chile puede crecer mucho más que el 2% anual que hoy día tenemos“, detalló.

Cuando se pasa del 2 al 4% de crecimiento, la diferencia es enorme “en la calidad de vida de nuestros compatriotas“, apuntó.

A la vez, el jefe de Estado indicó que “esperamos que el Parlamento atienda esta propuesta y resuelva en conciencia (…) la peor manera de legislar en este caso es no haber conocido el proyecto de ley y ya decir que uno se va a oponer a la idea de legislar”, apuntó al respecto.

“Por eso agradecemos tanto la buena disposición de parlamentarios que no son parte de la coalición, pero que se han abierto al diálogo”, añadió.

Kast destacó la importancia del Plan de Reconstrucción Nacional

Sostuvo también que “si bien es un proyecto importante para nuestro gobierno, es mucho más relevante para el futuro de nuestra nación”.

“Puede marcar un antes y un después para el desarrollo de nuestra patria“, recalcó a continuación el presidente Kast, quien enfatizó que la iniciativa se enfoca en las personas.

“¿Quiénes ganan con este proyecto? Los jóvenes que hoy día en un porcentaje mayoritario están dentro de las cifras de desempleo (…), las familias que quieren adquirir su primera vivienda (…) los adultos mayores, aquellos que con dificultad llegan a fin de mes y ven que, junto con todo lo que tienen que pagar, tienen que pagar las contribuciones de una vivienda que ellos adquirieron con mucho esfuerzo“, puntualizó.

El Plan de Reconstrucción Nacional incorpora propuestas en materias tributarias, de permisología ambiental, reconstrucción tras los incendios en las regiones de Valparaíso y Biobío, además de restricciones para la gratuidad en la educación superior.

Algunas cifras

Durante su exposición, el presidente entregó algunas cifras vinculadas a la iniciativa. Así, manifestó que “más de 800 mil chilenos que hoy día están buscando trabajo“.

Señaló que también “hay más de 100 mil personas hoy día viviendo en campamentos, familias viviendo en campamentos. Esos no son sólo números, son personas, son familias que ven truncadas las oportunidades de salir adelante, de mejorar la calidad de vida de sus hijos”.

“Proponemos bajar el impuesto de primera categoría del 27 al 23% de una manera gradual para generar más inversión, y más inversión es más empleo”, dijo.

Indicó que además se propone entregar un crédito tributario por cerca de “1.400 millones de dólares, que serán entregados para beneficiar el trabajo formal en 235 mil pymes“.