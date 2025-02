Tras protagonizar Wicked: Cynthia Erivo interpretará a Jesús en nueva versión de Jesucristo Superstar

Actualizado el 20 de Febrero de 2025

El musical se estrenará en agosto y la cantante será la protagonista de un renovado espectáculo que aún no cuenta con todo su elenco confirmado.

Tras su aplaudida actuación como Elphaba en Wicked, la actriz Cynthia Erivo confirmó que asumió un nuevo desafío en su carrera: interpretará a Jesús en una renovada versión del conocido musical Jesucristo Superstar.

La cantante británica compartió la noticia a través de Instagram, donde escribió: “Estaré un poco ocupada este verano, no puedo esperar”.

Pero este no es el primer acercamiento de Erivo a temáticas religiosas, ya que en 2020 interpretó a María Magdalena en una versión femenina del musical y cantó el popular número I Don’t Know How to Love Him.

Todo lo que se sabe Cynthia Erivo y su nuevo desafío en Jesucristo Superstar

La aclamada actriz y cantante, Cynthia Erivo confirmó que ya se está preparando para interpretar a Jesús de Nazaret en una nueva versión de Jesus Christ Superstar en el Hollywood Bowl. Las funciones de este musical, que se estrenará en agosto, comenzarán el 1 de agosto y se extenderán hasta el 3 de agosto.

El espectáculo, que originalmente debutó en 1970 como un álbum de ópera rock, llegó a Broadway en 1971 y se convirtió en película en 1973. Ahora, la tres veces nominada al Oscar prestará su voz y talento para dar vida a este emblemático personaje.

La dirección y coreografía estarán a cargo de Sergio Trujillo, galardonado con el premio Tony, mientras que Stephen Oremus se encargará de la dirección musical y de la conducción. Aún se espera el anuncio del resto del elenco.