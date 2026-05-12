Comité político con alcaldes: la fórmula que evalúa La Moneda para superar roces con el mundo municipal oficialista

Varios ediles oficialistas han indicado que la comunicación con La Moneda no ha sido tan fluida como se esperaba. Por lo mismo, en el mundo municipal ha comenzado a tomar fuerza la idea de crear una instancia de comunicación directa con el presidente o, incluso, ser parte del comité político.

La relación de La Moneda con los alcaldes oficialistas no pasa por su mejor momento. La semana pasada, el presidente José Antonio Kast junto a sus ministros sostuvieron una inédita cumbre con los jefes comunales que suscriben a su administración con el fin de afianzar los lazos y recoger las inquietudes del mundo municipal. Sin embargo, el balance de algunos líderes comunales no fue el mejor.

El sentimiento generalizado tras la cita fue que el mandatario y su equipo ministerial no lograron dar una respuesta satisfactoria respecto a cómo se compensarán los recursos que se dejarán de percibir por el pago de contribuciones. Esto, en la medida que se apruebe la megareforma que contiene un artículo que elimina el pago del impuesto territorial para la primera vivienda de mayores de 65 años.

En todo caso, ese no es el único flanco abierto entre el Ejecutivo y los alcaldes oficialistas. En los últimos días, Mario Desbordes, jefe comunal de Santiago, ha librado una áspera disputa con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva.

El alcalde, cercano a Kast y uno de los defensores del Gobierno ante el “fuego amigo”, se ha mostrado molesto por el trato recibido de parte de las autoridades de Gobierno en el marco de la iniciativa de ampliar Santiago 1.

“Yo lamento que con el ministro comunista Jaime Gajardo del gobierno anterior, el trato era estupendo, era diferente. No me enteré por la prensa como ahora de las cosas que iba haciendo el ministerio”, sostuvo el ex Renovación Nacional.

El reclamo de Desbordes no es aislado. Varios alcaldes del sector han indicado que la comunicación con La Moneda no ha sido tan fluida como se esperaba, especialmente considerando la sintonía política que se tiene con el Gobierno.

Por lo mismo, en el mundo municipal ha comenzado a tomar fuerza la idea de crear una instancia de comunicación directa con el presidente y sus ministros o, incluso, hacerse parte del comité político ampliado, instancia en que el Gobierno se reúne con presidentes de partidos y jefes de bancada.

La idea fue planteada por la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown (UDI), quien afirmó que es posible que “los alcaldes, de cierta forma, pudiéramos ser parte del comité político”. Según explicó la jefa comunal, la fórmula podría consistir en que se elijan representantes del sector que puedan asistir a la instancia.

La idea es compartida por el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias. En diálogo con EL DÍNAMO, el jefe comunal sostiene que “yo no descartaría la opción de tener un comité político con los alcaldes cada 15 días, creo que es una de las respuestas que estamos levantando algunos alcaldes al Gobierno para que pueda tener relación directa con algunos alcaldes especialistas”.

En esa línea, Iglesias asegura “la idea del comité político se está evaluando” por parte del Gobierno y que “estamos esperando una nueva respuesta en conversación con el Presidente”.

Sin embargo, no todos en el oficialismo están de acuerdo con la idea. Uno de ellos es el alcalde de La Florida, Daniel Reyes (IND-UDI), quien ante la consulta de este medio, se muestra en contra de que los alcaldes se hagan parte de la instancia.

“Siempre es importante que las autoridades comunales sean escuchadas por el Gobierno y puedan aportar desde su experiencia en el territorio. Pero no creo que corresponda conformar un comité político de alcaldes para incidir directamente en definiciones de políticas públicas, ya que esas decisiones deben canalizarse a través de las instituciones”, dice Reyes.

En esa línea, el jefe comunal de La Florida desdramatiza los problemas de comunicación con el Gobierno.

“En lo personal, he mantenido una relación franca y respetuosa con el Gobierno. Cuando ha habido diferencias o aspectos que no comparto, los he planteado a través de los canales institucionales correspondientes”, sentencia.