VIDEO – Renuncia y amenazas de muerte: las confesiones de George Harris previo a Viña 2025

21 de Febrero de 2025

El humorista que ha enfrentado polémicas previas a Viña 2025, reveló la intensidad de las críticas y amenazas que recibió tras sus virales comentarios.

El primer representante en poner la cuota de humor en el Festival de Viña 2025 será George Harris, un comediante venezolano que ha sido duramente criticado previo a su presentación en el certamen.

Tras ser anunciado en la parrilla de artistas del evento viñamarino, el humorista no ha dejado de ser noticia debido a una serie de comentarios que han generado indignación en redes sociales. En estos dichos, Harris hizo referencias a figuras como Salvador Allende, Matthew Perry y Gabriel Boric lo que fue considerado por muchos como inapropiado.

A finales de 2024, Harris visitó el programa Mañanitas, de Connector House, y reveló cómo ha sido su experiencia previa a la presentación en Viña, mencionando incluso que pensó en renunciar debido a las amenazas de muerte que ha recibido.

Las revelaciones de George Harris previo a Viña 2025

En la entrevista, George Harris comenzó explicando la gran importancia que tiene para él el Festival: “Viña del Mar para mí es el Oscar, porque nosotros los comediantes no tenemos premios (…) para mí era una meta llegar ahí”.

Además, destacó lo especial del certamen, afirmando que “Viña tiene algo maravilloso, que es que une la música con la comedia”.

Luego, explicó cómo fue la reacción del público al enterarse de su presencia en el certamen, especialmente porque sus comentarios se hicieron virales rápidamente, a pesar de que él ofreció disculpas públicas por ellos.

“Yo sabía todo lo que ocurría en Viña, lo que no sabía es el previo, nunca me habían contado. Ningún comediante me dijo mira, cuando te inviten a Viña, es como que te tiraban una bomba”, comentó Harris.

Sobre las críticas y polémicas que generaron sus comentarios, el humorista expresó: “La respuesta fue una ola brutal (…) Los medios de comunicación van a tu Twitter (X), van a todo y van para atrás a tu pasado oscuro, cuando era flaco”.

En esa línea, confesó: “En un momento dado yo renuncié a la invitación, porque era tan intenso, eran amenazas de muertes, fue un mes de demasiada intensidad, de xenofobia (…) Ellos (los organizadores) me explicaron que esto es muy normal acá, que a los comediantes locales les sacan la madre, les dicen de todo (…) Se aprovechan del momento”.

Sin embargo, tras una reunión con la organización, el comediante tomó la decisión de mantenerse como parte de la parrilla.