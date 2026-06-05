Siderúrgica Huachipato volverá a producir acero: CAP acuerda su venta a AZA por USD 130 millones

La operación dará origen a una compañía dedicada a la producción de acero verde en Talcahuano, en la que ambas empresas participarán como accionistas.

AGENCIA UNO

CAP informó que alcanzó un acuerdo con Aceros AZA para combinar sus negocios siderúrgicos, con lo cual vendió parte de la propiedad de la Compañía Siderúrgica Huachipato por USD 130 millones.

La operación dará origen a una compañía dedicada a la producción de acero verde en Talcahuano, en la que ambas empresas participarán como accionistas.

Para materializar la operación, Huachipato deberá realizar una reorganización societaria para separar los activos que formarán parte de la empresa combinada. Estos corresponden a la acería y dos laminadores, además de 91 hectáreas y otras instalaciones ubicadas en ese sector. Posteriormente, AZA adquirirá y se fusionará con la sociedad resultante.

La transacción alcanza una valorización total de USD 484 millones. Como parte del acuerdo, CAP recibirá una contraprestación de US$130 millones, compuesta por un 15% de la propiedad de la empresa combinada —avaluada en US$62,5 millones—, además de US$25 millones en efectivo y un pago de US$42,5 millones adicionales, sujeto al inicio de operación de uno de los laminadores existentes en Huachipato y a la construcción y puesta en marcha de la nueva acería eléctrica.

El gerente general de Grupo CAP, Nicolás Burr, destacó que “este acuerdo combina de manera natural las capacidades de ambas compañías, integrando el proceso productivo de AZA con infraestructura estratégica ubicada en Huachipato, lo que permite potenciar una actividad clave para el país y proyectarla hacia el futuro bajo una forma de producción distinta, sostenible y alineada con los desafíos de descarbonización de la industria”.

“Asimismo, representa una oportunidad para dinamizar la actividad industrial en la Región del Biobío, impulsar nuevas oportunidades de desarrollo productivo y contribuir a la generación de empleo en la zona”, puntualizó el ejecutivo.