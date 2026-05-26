Por polémica sobre proyección de deuda: libertarios y republicanos anuncian acusación constitucional contra exministro Grau

Desde el PNL sostuvieron que eventualmente Grau habría vulnerado la Ley de Administración Financiera del Estado.

Luego de las presuntas inconsistencias en el informe de finanzas públicas del primer trimestre que el Gobierno dio a conocer el lunes y de las que responsabilizó a la administración anterior, las bancadas del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA).

Según comunicó ayer el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, las proyecciones realizadas por el Gobierno de Gabriel Boric subestimaron la deuda pública entre 2026 y 2030 en más de diez mil millones de dólares, lo que equivale a casi tres puntos del Producto Interno Bruto.

A través de su cuenta de X y antes de que se conociera la arremetida libertaria-republicana, Grau desestimó las acusaciones de su sucesor. “El Ministro de Hacienda se apresura al señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030 en nuestro último informe de IFP. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo”, sostuvo.

El jefe de bancada del PNL, Cristóbal Urruticoechea, explicó que la acusación se funda en “una eventual vulneración a la Ley de Administración Financiera del Estado”.

“Cuando un gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo, sino ante hechos extremadamente graves que afectan la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado. El país merece saber si aquí hubo negligencia, ocultamiento o manipulación de cifras que terminaron comprometiendo las finanzas públicas y el futuro económico de Chile”, manifestó.

Sumado a ello, el jefe de bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, anunció que se plegarán a esta solicitud. “La diferencia entre el déficit que nos dijeron y el que encontramos equivale a todo lo que Chile gasta en sus fuerzas de orden”, argumentó.