VIDEO – Karla Melo vuelve con su ex y se rapan tras diagnóstico de cáncer: “Gracias por volver a mí”

24 de Marzo de 2025

Sobre la pérdida de su cabello, Karla Melo aseveró que "si bien es una manifestación superficial del tratamiento, emocionalmente es duro, es impactante y te hace mirar la enfermedad cada día frente al espejo".

Compartir

Karla Melo sigue adelante con su tratamiento para enfrentar el cáncer de mama triple negativo que se le diagnosticó hace unas semanas y de paso dio otra buena noticia vinculado a su vida persona.

Esto, ya que la actriz y cantante compartió un video donde aparece con Manuel Caro, vocalista de La Combo Tortuga y conocido como Dunga, para confirmar que habían retomado su relación.

Melo escribió en su cuenta de Instagram: “Cuando vuelve a tu vida y te dice: No hay otro camino que estar contigo. Son momentos difíciles pero sin duda se hace más fácil cuando estoy contigo. Gracias por volver a mi. Te amo”.

Junto con ello, la pareja de artistas mostró sus cabezas rapadas, mientras que la actriz de El Reemplazante lo hizo por la quimioterapia que enfrenta, Dunga se sumó en solidaridad.

Semanas atrás, Karla Melo informó que padecía de cáncer, indicando que “gracias a Dios mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas. He seguido haciendo mi vida normal, trabajando, cantando, bailando y actuando!”.

“Me he sentido muy bien, acompañada, querida, cuidada y bendecida… Estoy sanando, estoy aprendiendo, me estoy curando de cuerpo y alma! Aún queda camino por recorrer y espero que me acompañen!”, detalló.

Sobre la pérdida de su cabello, Melo aseveró que “si bien es una manifestación superficial del tratamiento, emocionalmente es duro, es impactante y te hace mirar la enfermedad cada día frente al espejo”.