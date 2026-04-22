Sin brasileños: así es el nuevo torneo de clubes que prepara Conmebol para el 2027

La Copa Conferencias ilusiona a los clubes chilenos. Conmebol alista el anuncio de un tercer torneo similar a la Conference League de Europa, el cual repartiría un millonario premio.

La Conmebol se prepara para anunciar la creación de un nuevo torneo de clubes: la Copa Conferencias, lo cual se daría a conocer en el 82° Congreso que el organismo desarrollará a cabo este jueves en Quito, Ecuador.

Lo anterior se votará durante esta jornada y todo parece indicar que se aprobará. Se trata de una competición inspirada en la Conference League de la UEFA, la cual tiene la finalidad de dar mayores oportunidades a clubes que no cuentan con una gran trayectoria internacional.

Copa Conferencias: en qué consiste el nuevo torneo de clubes de Conmebol

Esta nueva competición comenzaría en febrero de 2027 y su formato considera la participación de 32 equipos distribuidos en ocho grupos, tal como se juega actualmente la Copa Libertadores y Sudamericana.

Lo llamativo de este certamen es que no la jugarían los equipos brasileños, ya que tienen una gran cantidad de clasificados a los dos principales torneos (13 en total).

En este marco, Conmebol apunta al objetivo de reducir la brecha competitiva que se ha reflejado en los últimos años con los conjuntos de Brasil.

Respecto a al ámbito económico, en el ente rector del fútbol sudamericano se plantea un premio de 10 millones dólares para el campeón, lo cual aparece como una buena oportunidad para los equipos chilenos que no suelen ser parte de las instancias decisivas en los demás torneos.

“El torneo tiene el objetivo de impulsar la competitividad de clubes que no pertenecen a las potencias dominantes de la región”, expone el manifiesto de Conmebol.

En caso de que se apruebe, la Copa Conmebol Conferencias comenzará el próximo año, situación por la cual los organismos de cada países deberán modificar sus estatutos para redefinir los mecanismos de clasificación.