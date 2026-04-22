Rebaja de impuestos, desregulación ambiental y amnistía tributaria para activos en el extranjero: las claves del proyecto de ley de Reconstrucción

El Ejecutivo envió esta mañana a la Cámara de Diputados su proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. El documento, que tiene 203 páginas y 33 artículos permanentes, apunta a reactivar la economía reduciendo impuestos corporativos, flexibilizando permisos ambientales y activando mecanismos transitorios de recaudación. Acá, el texto completo.

El gobierno de José Antonio Kast ingresó hoy el Mensaje Presidencial N°018-374, titulado “Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social”. Acá pasamos revista a sus principales elementos.

El diagnóstico del gobierno

El proyecto parte de un diagnóstico crítico de la última década: crecimiento promedio de 2% anual desde 2014, 860 mil desempleados, desempleo juvenil del 22,2%, déficit habitacional de 834 mil viviendas y más de 120 mil familias en campamentos (cuatro veces más que en 2014, subraya el texto). La deuda pública, indica, creció en 120 mil millones de dólares en doce años.

La causa principal que identifica el Ejecutivo es la reforma tributaria de 2014, que al elevar el impuesto de primera categoría de 20% a 27% —por encima del promedio OCDE de 24%— habría contraído la inversión desde 27,5% del PIB en 2013 a un promedio de 23,7% en los años siguientes. A eso se suma lo que el proyecto llama “permisología”: una regulación que, en su lectura, paralizó proyectos sin mejorar los estándares de protección.

Las medidas concretas

–Tributarias: La medida más estructural es la reducción gradual del impuesto de primera categoría de 27% a 23%, en cuatro años (25,5% en 2027, 24% en 2028, 23% desde 2029), tanto para grandes empresas como para pymes. Junto con eso, se restablece la integración total del sistema tributario —revertiendo uno de los cambios de 2014— y se elimina el impuesto del 10% a las ganancias de capital en bolsa, que vuelven a ser ingresos no constitutivos de renta.

Para proyectos de inversión superiores a 50 millones de dólares, el proyecto propone un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años, aplicable a inversores nacionales y extranjeros.

–Vivienda y construcción: Frente a la crisis habitacional —800 mil unidades de déficit conviviendo con 100 mil viviendas nuevas sin comprador— el proyecto propone una exención temporal del IVA por 12 meses para la venta de viviendas con recepción municipal. También crea un nuevo régimen de impuesto único del 5% para arrendamiento de viviendas DFL 2 de hasta 90 m², a partir de la tercera propiedad.

Para mayores de 65 años, se establece una exención total de contribuciones sobre la vivienda principal, a partir del 1 de enero siguiente a la publicación de la ley.

–Recaudación transitoria: Para financiar la reconstrucción de las regiones de Ñuble y Biobío —afectadas por incendios en enero de 2026 que destruyeron 4.100 viviendas y dejaron 21 muertos—, el proyecto amplía el Fondo de Emergencia a $1,2 billones y activa tres mecanismos transitorios de recaudación:

Amnistía para activos en el extranjero: declaración voluntaria por 12 meses con impuesto único del 10% (7% si se repatrían e invierten por 5 años). El pago extingue responsabilidades civiles, penales y tributarias. Regularización del FUT histórico: impuesto sustitutivo del 10% para empresas con utilidades retenidas en registros tributarios acumulados. Condonación de deudas municipales: faculta a municipios a perdonar intereses y multas de deudas de hasta tres años atrás.

–Desregulación ambiental: En el plano institucional, el proyecto introduce cambios relevantes al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA):

Limita a una o dos “adendas” (rondas de correcciones) en la evaluación de proyectos, para acelerar los plazos actuales (entre 399 y 1.124 días).

Restringe a 30 días las medidas cautelares que paralicen proyectos con resolución ambiental favorable (RCA), con un tope de 6 meses totales.

Elimina la posibilidad de impugnar una RCA por vía administrativa general (Ley 19.880), dejando solo los recursos propios de la normativa ambiental.

Establece el derecho de empresas a recuperar gastos si una RCA es anulada judicialmente por reclamos de terceros.

Para el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), se fija un plazo de 20 días para pronunciarse ante un hallazgo arqueológico, tras lo cual el silencio permite continuar las obras.

–Acuicultura: Chile, segundo productor de salmón del mundo, verá flexibilizados sus requisitos: se elimina la obligación de someter al SEIA las micro-relocalizaciones de concesiones (de 1.060 solicitudes presentadas desde 2010, solo 2 fueron exitosas). Además, se reemplaza la caducidad por no uso por una patente incrementada.

–Probidad y gasto fiscal: El proyecto establece que el uso indebido de licencias médicas en el sector público será causal de destitución inmediata. También amplía la facultad del SII para cruzar información con otros organismos del Estado, incluyendo el Ministerio de Desarrollo Social, para mejor focalización de beneficios.

– Educación: En materia de gasto, congela por dos años el ingreso de nuevas instituciones al sistema de gratuidad universitaria y elimina la franquicia tributaria del SENCE, cuyo costo anual es de $300 mil millones sin evidencia, según el texto, de impacto significativo en capacitación.

Metas y tramitación

El gobierno proyecta la creación de 180 mil empleos en el corto plazo y aspira a reducir el desempleo de 8,3% a 6,5% para el año 2030, con un crecimiento promedio de 4% anual. Ahora el proyecto deberá ser discutido en la Cámara de Diputados, donde está por verse cuántas comisiones lo someterán a análisis. Luego pasará al Senado. Su aprobación requerirá mayoría simple en la mayoría de sus artículos, aunque algunos cambios tributarios estructurales podrían exigir quórum calificado.

Puedes revisar el proyecto de ley completo acá: