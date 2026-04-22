Kast bromea por almuerzo en La Moneda y Manouchehri responde: “Bueno para el chiste, como su manera de gobernar”

El presidente ironizó por las críticas que desató el almuerzo que sostuvo con sus excompañeros y apuntó al diputado: “Es un recado para mi amigo Daniel”.

El presidente José Antonio Kast abordó de manera irónica la polémica que se originó por el almuerzo que sostuvo en La Moneda con sus ex compañeros de universidad, apuntando al diputado Daniel Manouchehri (PS).

Durante su intervención en el Seminario anual Latam Focus, organizado por BTG, el mandatario expresó: “Me tocó hacer un reunión en uno de los salones de La Moneda, no con mis amigos, sino con los auditores”, provocando risas de la audiencia.

En esa línea, dijo: “Es un recado para mi amigo Daniel”, haciendo alusión a Manouchehri, “que a todo esto era más barato comernos un sanguchito adentro que ir a comer un sanguchito a un restorant, porque en la movilización solo de la seguridad, era más caro que hacerlo adentro”.

“No lo voy a volver a hacer, así que no se preocupen”, añadió. Tras ello, ironizó con que “vamos a sacar un decreto donde solo pueda ocupar las tres habitaciones que ocupo hoy día en La Moneda”.

Esto, luego de que Manouchehri, junto a su par Nelson Venegas y la senadora Daniela Cicardini, ingresaran un requerimiento a Contraloría para exigir detalles sobre cómo se financió la comida del jefe de Estado con sus ex compañeros.

Producto de esta acción, el organismo le dio 10 días hábiles a Presidencia para que responda si se utilizaron o no recursos públicos en la actividad.

La respuesta del diputado Manouchehri al presidente Kast

Tras estas declaraciones, el diputado Manouchehri utilizó su cuenta de X para responder: “Presidente bueno para el chiste, como su manera de gobernar”.

“Lo que no es un chiste para los chilenos es cómo le subieron el costo de la vida al 99% con el bencinazo, para bajarle los impuestos al 1% con su Ley de los Súper Ricos”, arremetió.