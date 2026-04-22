Las posturas de los países con poder de veto sobre los candidatos en carrera por la ONU

De momento, Rusia y Estados Unidos han sido quienes han dado las señales más claras.

Con los diálogos interactivos que iniciaron el martes -y continúan esta jornada en Nueva York- se dio curso a una serie de etapas clave para la elección del próximo secretario o secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El martes la expresidenta de Chile Michelle Bachelet fue la primera en responder, por cerca de tres horas, las preguntas de los Estados miembros, que mayormente versaron sobre sus cualidades para hacerse cargo de la organización y la diplomacia en contexto de guerra. Le sucedió su contendor, el argentino Rafael Grossi -actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)- y hoy lo harán la costarricense Rebeca Grynspan -directora de la UNCTAD- y el expresidente de Senegal Macky Sall.

Luego de que concluya esta etapa, se espera que en julio de 2026 los 15 miembros del Consejo de Seguridad discutan a puerta cerrada los candidatos que estén nominados hasta ese momento. Pese a que el plazo límite para nominar candidaturas era el 1 de abril, de igual manera pueden surgir candidatos en los meses siguientes.

En la práctica, según consigna la ONU en su sitio web, “la decisión suele finalizar entre agosto y octubre”. Para que la candidatura llegue a buen puerto, ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido- debe oponerse.

Qué han dicho los miembros con poder de veto

La señal más reciente y decidora sobre el parecer de alguno de los cinco países con poder de veto provino el martes desde Rusia. Dmitri Peskov, el secretario de prensa de Vladimir Putin, no solo se limitó a decir que conocen a varios de los nominados, sino que tienen una “buena opinión de Grossi”. Según recoge CNN, el rol de Grossi al mando de la OIEA ha sido clave en los diálogos con el Kremlin, pues centrales nucleares ucranianas están bajo control del ejército ruso.

Otra de las potencias que se ha pronunciado es Estados Unidos. Como antecedente, un grupo de congresistas republicanos -el partido del presidente Donald Trump- pidió al gobierno que vetara la candidatura de Bachelet por ser partidaria del aborto legal y por no haber calificado como genocidio los crímenes de lesa humanidad hacia el pueblo uigur en China, que Bachelet denunció cuando era alta comisionada para los Derechos Humanos.

“Comparto sus preocupaciones”, dijo sobre la petición de los republicanos el embajador de Washington a la ONU, Mike Waltz. Junto con asegurar que el secretario de Estado Marco Rubio también comparte esas inquietudes, añadió que se asegurarán que “el próximo secretario general esté alineado con los valores e intereses estadounidenses”.

Los tres miembros restantes –China, Francia y Reino Unido– no se han pronunciado al respecto, algo que es habitual en una etapa tan temprana. Los dos últimos, apunta CNN, suelen tener influencia en la esfera europea.

Quién corre con ventaja

Pese a que China no se ha pronunciado oficialmente, sí tiene antecedentes importantes con algunos de los candidatos, como Michelle Bachelet. El informe anteriormente citado, de la minoría musulmana uigur, que elaboró Bachelet Chila lo calificó como la “mentira del siglo”.

De todas maneras, China se refirió a la expresidenta como una “estadista de renombre mundial y una vieja amiga del pueblo chino”. Las palabras provinieron del ministro de Relaciones Exteriores de China, cuando se reunió a mediados de octubre de 2025 en Beijing con Bachelet, quien asistiría en ese momento a la Reunión Global de Líderes sobre la Mujer. En esa oportunidad, al hablar de su mandato en el Alto Comisionado, la cancillería china destacó que “hizo valer la justicia, visualizó el desarrollo de China de manera objetiva y racional”.

Con todo, puede que otros candidatos corran con más ventaja. Pese a que es una regla no escrita, según reconoce la propia ONU, se espera que quien suceda a Antonio Gutérres sea mujer u originario de América Latina. Dos candidatas cumplen con el primer requisito y tres con el último.

Grynspan y Grossi

“Viendo la dinámica internacional, estaríamos esperando la selección de un perfil técnico, de bajo perfil y que no genere tanta controversia entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. No me atrevería a seleccionar 100% una candidatura, porque todo puede pasar en estos meses. Probablemente un perfil como el de Rafael Grossi o el de Rebeca Grynspan podrían caber en esta discusión”, señaló Daniela González Iza, especialista en el sistema de Naciones Unidas. a France 24.

Analistas sugieren que Rebeca Grynspan es vista como la que despertaría más apoyos en Israel -aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente- por su origen judío. Sin embargo, esto no necesariamente inclinaría la balanza a su favor.

“Es difícil para un candidato a secretario general mostrar cercanía con Israel, porque este es un país resistido por muchísimos miembros de la ONU debido a la forma en que ha llevado adelante ofensivas militares en Gaza y El Líbano. Así que no creo que Grynspan vaya a usar esa baza con la mayoría de los países, aunque esta podría convenirle -solo si muestra simpatías hacia Israel- con Estados Unidos, que es uno de las potencias con derecho a veto”, advierte el periodista y magíster en relaciones internacionales Juan Ignacio Brito.

El exdecano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Los Andes y actual académico de esa facultad considera que el candidato mejor aspectado es Grossi, por su labor en la OIEA:”Tiene experiencia sobrada en un tema que, sin duda, tiene más que ver con las prioridades del actual momento geopolítico, vinculadas a la seguridad. Grossi ha sido nominado por Argentina y cuenta con el apoyo de países como Paraguay e Italia, cercanos a EEUU, por lo que eso podría ayudarle con Washington. Tiene experiencia en situaciones críticas, como la guerra en Ucrania”.