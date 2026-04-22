Guerra en Irán ahora amenaza la vida sexual: confirman fuerte alza en el precio de los preservativos

Además de la interrupción en la cadena de suministro, la creciente demanda también influye en el aumento del costo de este producto.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Una nueva amenaza a nivel mundial está desencadenando la guerra en Irán, luego de que el mayor fabricante de preservativos del mundo, la empresa malasia Karex, anunció que subirá sus precios hasta en un 30% debido al conflicto.

Con una producción anual de más de cinco mil millones de condones que exporta a más de 130, la compañía no solo entrega sus suministros a algunas de las principales marcas de preservativos, como Durex y Trojan, sino que también abastece al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) y a organizaciones sanitarias como el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, entre otras.

De acuerdo con lo explicado por Karex, el aumento en los precios se vincula directamente con las interrupciones en la cadena de suministro de algunos de los materiales utilizados en la producción de preservativos debido al conflicto.

Entre ellos se cuentan el caucho natural y sintético, así como el nitrilo, además de los materiales de envasado y lubricantes, como las láminas de aluminio y el aceite de silicona.

Alza de costos de preservativos se traspasarán a los clientes

“La situación es sin duda muy frágil, los precios son altos. No tenemos más remedio que trasladar los costes ahora mismo a los clientes“, afirmó el director de Karex, Goh Miah Kiat.

El ejecutivo le dijo a la agencia Reuters que la compañía cuenta con existencias suficientes para los próximos meses y estudia aumentar la producción para atender la creciente demanda.

Afirmó a la vez que en esta anunciada alza de precios también influye el aumento de la demanda de condones, que ha crecido un 30% este año.

Detalló que los envíos de Karex a destinos como Europa y Estados Unidos ahora tardan casi dos meses en llegar, en comparación con el mes que demoraban antes. “Estamos viendo muchos más condones a bordo de barcos que aún no han llegado a su destino, pero que son muy necesarios”, concluyó.