“Estamos evaluando los caminos para resguardar su memoria”: hija de Eduardo Bonvallet por podcast sobre su papá

“Duele escuchar cosas que no son verdad por parte de personas que hablan de él cuando no está aquí para defenderse”, dijo la concejala de Ñuñoa.

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“Ya no puedo seguir en silencio. Esto me duele profundamente“, fueron parte de las palabras que compartió Daniela Bonvallet, hija de Eduardo Bonvallet, al criticar el podcast que aborda la vida del fallecido comentarista deportivo.

La concejala de Ñuñoa empleó su cuenta en Instagram para referirse a la emisión de Bonvallet: Genio y Sombra, el podcast producido por Ojos Negros Podcast y distribuido por Podium Podcast Chile.

A través de un comunicado que tituló: “No está aquí para defenderse“, Daniela sostuvo que, “como familia, hemos visto cómo se vuelve a hablar de la vida de nuestro padre en un podcast para el cual nunca fuimos contactados ni considerados“.

“Sabemos que para muchas personas él fue importante, que lo recuerdan con cariño, y eso lo agradecemos de verdad”, añadió.

“Pero para nosotros es nuestro padre, abuelo. Su ausencia sigue doliendo todos los días y duele verlo expuesto así“, escribió a continuación.

En la parte final del texto, la hija del Gurú planteó que “me duele escuchar cosas que no son verdad, por parte de personas que hablan de él cuando no está aquí para aclarar ni defenderse“.

“Nosotros sí estamos. Somos los que escuchamos y vivimos con su recuerdo, y exigimos respeto”, concluyó el mensaje.

Familia de Eduardo Bonvallet evalúa caminos a seguir

Pero además del comunicado que suscribieron también otros miembros de la familia, Daneila Bonvellet agregó otras opiniones sobre lo ocurrido con el podcast sobre su padre.

“No se trata de dejar de hablar de él. Se trata de hacerlo con respeto. De no olvidar que hay límites humanos que no deberían cruzarse”, posteó.

Dijo que “hoy hablo desde el dolor, no desde la rabia. Y también desde el cariño que sabemos que mucha gente le tiene”, y adelantó que, “como familia, estamos evaluando los caminos necesarios para resguardar su memoria“.