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Funcionarios de Cancillería bajo la lupa: la investigación que se abrió por eventuales gestiones a favor de Bachelet en la ONU

El ministro de RR.EE., Francisco Pérez Mackenna, confirmó el inicio de una investigación sumaria por supuesto apoyo a la candidatura de Bachelet.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

El Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.) instruyó abrir un sumario para investigar a funcionarios de la embajada de Chile ante la ONU que continuarían realizando gestiones para la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo internacional.

Lo anterior, considerando que el Gobierno de José Antonio Kast retiró su respaldo a la expresidenta el pasado 24 de marzo, cuya decisión se le entregó a la candidata cuatro días antes.

A través de un comunicado, Cancillería informó: “La Subsecretaría de Relaciones Exteriores iniciará una investigación sumaria para indagar los hechos y adoptar las medidas correspondientes. El 24 de marzo, el Gobierno retiró su apoyo a la candidatura y, por lo anterior, instruyó a las embajadas y misiones que se abstengan de realizar gestiones en la materia”.

Según consigna Ex-Ante, las sospechas de haber desoído esta instrucción apuntan a funcionarios que trabajaron junto a la exembajadora ante la ONU, Paula Narváez (PS).

Entre ellos se encuentra Claudio Garrido, el segundo en la embajada, quien reemplazó de forma interina a Narváez y fue ratificado por la administración de Boric como representante permanente alterno en Nueva York el 3 de marzo de 2025.

Garrido habría tenido reuniones con Jimena Prada (analista de asuntos internacionales), quien forma parte del equipo de la misión chilena, y también con Pablo Bravo (segundo Secretario) y Andrés Borlone (primer Secretario).

Bajo este contexto, Prada ha enviado correos a miembros del gabinete del presidente de la Asamblea General, con copia a Garrido, y al embajador Norberto Moretti, que representa a la ONU en Brasil; país que apoya a Bachelet.

Dentro de estos correos se invita a confirmar reuniones con la expresidenta y también se transmite información sobre la candidatura.

Canciller confirma investigación por eventuales gestiones a favor de Bachelet

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó la apertura de la investigación y aseveró: “Hemos tomado conocimiento de que puede haber algunos temas ahí. Hemos iniciado las investigaciones correspondientes y vamos a estar a la espera de lo que resulte de esa indagación”.

En este marco, el canciller expresó que se busca determinar si efectivamente hubo gestiones a favor de Bachelet, y si este es el caso, identificar a las personas involucradas.

“No tengo información concreta porque, como dije, estamos iniciando ahora una investigación para entender qué es lo que hay detrás de esto”, comentó.

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