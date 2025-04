El Broadway que viene

FOOTLOOSE

Atrás quedaron los años en que el teatro musical era una rareza en la escena nacional. La cartelera 2025 promete estar protagonizada por obras de actuación, música y baile que pondrán sobre las tablas títulos clásicos y originales que evidencian cómo, en los últimos años, ha emergido una camada de profesionales multifacéticos y bien dispuestos a ofrecer un espectáculo en vivo que invita a poner en movimiento tanto las palmas como los pies.

La novicia rebelde se instalará en el tradicional Teatro Municipal de Santiago desde el viernes 25 de abril hasta el sábado 10 de mayo. En dos horas y medias de función un elenco de actores como la reconocida Gaby Hernández y cantantes líricos como Vanessa Rojas y Javier Weibel -pareja en la vida real- darán vida a la historia de los Von Trapp. Estrenada originalmente en 1959 en Broadway bajo el título The sound of music, la pieza luego fue inmortalizada en el cine con Julie Andrews y Christopher Plummer como la fallida aspirante a religiosa María y el taciturno barón Georg von Trapp.

Es un musical con todas las de la ley, pues está firmado por la histórica dupla de Richard Rodgers (compositor) y Oscar Hammerstein II (libretista y letrista), creadores de hitos fundacionales del género, como Oklahoma! y El rey y yo. No por nada ambos están en la lista de artistas más influyentes del siglo XX según la publicación especializada Variety. Juntos ganaron 42 premios Tony, 15 premios Óscar, dos premios Pulitzer, dos Grammy y dos Emmy.

La orquesta filarmónica en vivo, niños actores en escena y canciones que -sin duda- coreará el público, serán parte de un espectáculo que promete abrir el espacio de la ópera, el ballet y la música clásica a esta popular forma de representación.

Mientras, en el Teatro Municipal de Las Condes los musicales seguirán ocupando el lugar central que se han ganado gracias a títulos como Cabaret, Mamma mía y El Hombre de la Mancha. Este 2025 llegará hasta el principal escenario de la comuna Footloose, creación teatral basada en la película homónima de 1984. Con canciones creadas especialmente para la puesta en escena -ya que el filme no es musical-, también rescata temas de la ochentera banda sonora.

En los roles centrales de Footloose estarán lo televisivamente reconocibles José Antonio Raffo, Josefina Fiebelkorn, Mariana Loyola y Daniela Lhorente, Felipe Castro y Antonia Bosman… Taquilla, taquilla, como se diría en los tiempos en que un joven llamado Ren McCormack (Raffo) llegó a revolucionar un pueblo donde estaba prohibido bailar.

Las funciones se extenderán desde el 21 de mayo al 29 junio.

También en mayo se estrenará Marlene, creación original de Juan Cristóbal Meza para tributar a la figura de Marlene Dietrich. El musical es liderado por la actriz Francisca Walker, quien se transformará en la diva alemana para interpretar canciones popularizadas por ella: La vie in Rose, Falling in love again, Lola y Lili Marleen. A lo largo del show que mezclará el cabaret y el vodevil, se repasarán importantes momentos de la carrera y vida de uno de los grandes mitos del séptimo arte.

Definido como un gran espectáculo de actuación, canto, danza, diseño, proyecciones e iluminación, Marlene se presentará el miércoles 28 y jueves 29 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes, otro espacio que suele albergar al género musical.

Así, el inicio de este 2025 promete hacer cada vez más justicia a la afición por el teatro musical que, históricamente, han liderado los clásicos locales La negra Ester y La pérgola de las flores.