El mea culpa de Kast por sus dichos sobre investigaciones financiadas con fondos públicos: “La ciencia es fundamental”

Fue la semana pasada que el presidente acusó que las investigaciones científicas no generan empleo, a excepción de quienes están a cargo de ellas.

Entre los respaldos que dio a sus ministros y los cuestionamientos hacia el “tono” de la oposición en el Consejo de Gabinete de este lunes, el presidente José Antonio Kast reconoció que sus señalamientos a las investigaciones científicas financiadas con fondos públicos pudieron haber sido expresados de mejor forma.

Durante un encuentro con la ciudadanía en Puerto Montt el miércoles pasado, el mandatario cuestionó que. se destinen “a veces 100 millones, 500 millones (de pesos provenientes de fondos públicos), para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca”.

“¿Cuántos trabajos generó? Ninguno, salvo el de las personas que le dedicaron mucho tiempo al estudio. Puede ser un gran estudio, pero no se tradujo en trabajo concreto para las personas”, añadió.

En respuesta, decenas de sociedades científicas se manifestaron en contra y acusaron “reduccionismo” en las declaraciones del presidente.

Kast a investigadores: “Los vamos a respaldar con mucha más fuerza”

Desde La Moneda, Kast aludió a esta controversia. Aunque primero, dio una muestra de respaldo a los secretarios de Estado presentes. “Sé de la intensidad de estos días, el despliegue territorial que ha sido bien impresionante”, comentó.

Luego reprochó que “tenemos una parte de la oposición que levanta el tono en distintas áreas y, después, los hechos van demostrando que fue un alza de tono inadecuada”.

“En el tema de Educación, se levanta el tono por el tema de la alimentación de los niños y se va comprobando de que, si usamos bien los recursos, vamos a poder dar mayor cobertura. En el tema de Ciencias, que quizás la frase uno la podría modificar, pero lo que nosotros apuntamos es al fondo, de que todos los recursos para la ciencia sean bien utilizados“, dijo en alusión a la controversia.

“¿La ciencia es fundamental? Sí ¿Y el buen uso de los recursos? También y se genera toda una discusión que yo creo que al final del día es positiva porque a los buenos científicos los vamos a respaldar con mucha más fuerza, con más recursos, si se utiliza todo bien. Es un llamado de atención también a los gobiernos regionales porque si van a entregar recursos para estudios científicos, bueno, ¿van a poder hacerle el seguimiento o los gobiernos regionales todos tienen las personas adecuadas para después ver cómo se utilizaron los recursos?”, inquirió.