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Canciller Pérez Mackenna adelanta conversaciones con Venezuela para retomar relaciones: “Espero que ocurra pronto”

El canciller Pérez Mackenna se refirió a la petición de miles de venezolanos que están en nuestro país y que esperan renovar sus documentos de identificación.

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Cristián Meza
AGENCIA UNO

Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores, tuvo palabras para la intención de La Moneda de retomar relaciones consulares con Venezuela, luego que Delcy Rodríguez asumiera el poder tras la detención de Nicolás Maduro.

En entrevista con radio Infinita, el canciller Pérez Mackenna se refirió a la petición de miles de venezolanos que están en nuestro país y que esperan renovar sus documentos de identificación.

“Hemos tenido conversaciones, esto partió en la Celac, cuando tuve la oportunidad de estar con el canciller de Venezuela, lo conversamos. Desde entonces hemos mantenido un canal abierto”, declaró el titular de RR.EE.

Consultado sobre el caso de dichos venezolanos, Pérez Mackenna apuntó que “hemos enviado una nota, solicitando esto”.

“Estamos a la espera de que podamos negociar los detalles. Espero que eso ocurra pronto, pero no depende de nosotros. Nuestra disposición está y nuestra necesidad, ciertamente, también está presente”, indicó el secretario de Estado.

En esta línea, el canciller Pérez Mackenna sostuvo que “saber que la gente recupere su libertad. Si uno está en un país que no es el suyo, y no tiene papeles, no es mucho lo que pueda hacer a los efectos de volver, incluso, a su patria, si así lo quisiera”.

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