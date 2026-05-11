Ante tsunami de indicaciones: UDI llama a Kast a citar al Congreso en semana distrital para despachar la megarreforma

Flor Weisse, jefa de la bancada UDI, dejó en claro desde el gremialismo la voluntad de “sesionar el tiempo que sea necesario para sacar adelante todos los avances que requiere el país”.

AGENCIA UNO

La bancada UDI de diputados respondió al llamado tsunami de indicaciones que presentó la oposición al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, conocido como megarreforma, instando al presidente José Antonio Kast a citar al artículo 32 de la Constitución para poder despachar la propuesta.

Flor Weisse, jefa de la bancada UDI, dejó en claro desde el gremialismo la voluntad de “sesionar el tiempo que sea necesario para sacar adelante todos los avances que requiere el país”.

El artículo 32 al cual hace mención Chile Vamos apunta a la facultad del presidente de la República de citar al Congreso Nacional las veces que estime necesario, incluyendo la semana distrital, que durante este año se inicia a fines de mayo.

“Lo que está haciendo un sector de la oposición ni siquiera alcanza para calificarse como inaceptable, es derechamente vergonzoso. Anunciar cerca de tres mil indicaciones no es legislar ni ejercer un derecho, es simplemente tratar de paralizar el Congreso y bloquear una reforma que es urgente para el país”, declaró Weisse.

Los parlamentarios de la UDI apuntaron contra la oposición, aseverando que buscan “perjudicar a miles de familias que necesitan certezas y soluciones inmediatas. No vamos a caer en su juego y estaremos absolutamente disponibles a tramitar este proyecto el tiempo que sea necesario”.

En esta línea, puntualizaron que “frente a esta estrategia obstruccionista de la oposición, como bancada UDI queremos ser bien categóricos: vamos a legislar todos los días y las horas que sean necesarias para sacar adelante esta iniciativa”.

“No vamos a permitir que a través de maniobras dilatorias la izquierda pretenda paralizar el Congreso, frenando los avances que la inmensa mayoría de los chilenos hoy demanda. Si algunos insisten en entrampar este proyecto, nosotros vamos a responder con más trabajo, más sesiones y un mayor compromiso para cumplir con las urgencias que tiene el país”, cerró la bancada UDI.