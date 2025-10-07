Hija de Robin Williams arremete contra videos de IA de su padre: “Es repugnante”

Zelda Williams aseveró que a su padre no le habría gustado lo que están haciendo las personas con su imagen a través de la IA.

La actriz y directora de cine Zelda Williams, hija del actor y comediante Robin Williams, empleó las redes sociales para pedir que no le sigan enviando más imágenes de su padre creadas con inteligencia artificial (IA), una práctica que calificó como “repugnante”.

A 11 años de la muerte de Robin Williams, su hija posteó en sus cuentas que “por favor, dejen de enviarme videos de IA con mi papá“.

“Dejen de pensar que tengo ganas de ver eso, o que lo puedo entender, porque no puedo ni quiero”, añadió la hija del protagonista de la película Jumanji, quien añadió que “si solo intentan molestarme, he visto cosas mucho peores; los voy a restringir y seguiré adelante“.

La directora de cine aseveró que a su padre no le habría gustado lo que están haciendo las personas con su imagen a través de la IA.

“Por favor, si tienen algo de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, o incluso a cualquiera. Es tonto, es un malgasto de tiempo y energía, y créanme cuando les digo que no es algo que él querría“, argumentó a continuación Zelda Williams.

Críticas de la hija de Robin Williams a la IA

A la vez, la hija de Robin Williams criticó a quienes emplean la IA en actividades artísticas o musicales. “No están haciendo arte, están fabricando unas salchichas asquerosas y sobreprocesadas a partir de las vidas de seres humanos, o a partir de la historia del arte y la música, para luego enchufárselas a alguien en la garganta a la espera de que les den un like. Es asqueroso”, enfatizó.

En la parte final de su posteo, la directora de cine manifestó: “Por el amor de todo, dejen de llamar a esto el futuro. La inteligencia artificial recicla las cosas mal y las regurgita para que el pasado sea nuevamente digerido“, concluyó.