“Fue egoísta”: asesino de John Lennon revela el motivo del crimen después de casi 45 años

Mark Chapman asesinó al cantante el 8 de diciembre de 1980 con un revólver calibre 38.

Foto del editor Patricio Torres
Patricio Torres

El homicidio de John Lennon fue un hecho que trascendió el mundo del arte y el espectáculo, transformándose en un evento que causó un gran impacto a nivel mundial, uniendo para siempre su nombre con el de su asesino.

A poco de que se cumplan los 45 años del día en el que murió el cantante, Mark David Chapman reveló oficialmente la razón que lo llevó a dispararle con un revólver calibre 38.

El estadounidense de 70 años permanece en prisión desde el 8 de diciembre de 1980, mismo día del crimen. Fue durante la última audiencia ante la junta de libertad condicional de Nueva York donde dio detalles del motivo que tuvo, según recogió The New York Post: “Esto fue para mí y solo para mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad. Mi crimen fue completamente egoísta“.

Uno de los comisionados le preguntó sobre qué fue lo que lo llevó a querer convertirse en el asesino de John Lennon, quien tenía 40 años en aquel momento. Ante ello, respondió: “Para ser famoso, para ser algo que no era. Y entonces me di cuenta de que aquí hay un objetivo. No tengo que morir y puedo ser alguien. Había caído tan bajo. Esa mañana del 8, lo supe. No sé cómo, pero supe que ese día lo encontraría y lo mataría“.

Pese a disculparse con la familia del ex integrante de The Beatles y sus fanáticos, la junta de libertad condicional concluyó que Chapman carece de “remordimiento genuino o empatía significativa” por su crimen, negándole la libertad. De tal manera, se le informó que su próxima oportunidad para solicitarla será en 2027.

“Aquí estoy, viviendo mucho más tiempo, y no solo mi familia, sino también sus amigos y los fans, me disculpo por la devastación que les causé, la agonía que debieron sufrir. No pensé en eso en absoluto en el momento del crimen, no me importó. No me interesa en absoluto ser famoso. Que me encubran. Ya no quiero ser famoso, punto“, puntualizó Chapman.

