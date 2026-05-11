Los cracks que se pierden el Mundial 2026

Varias selecciones de Sudamérica y Europa sufren por las bajas de sus principales figuras de cara a la cita planetaria, producto de lesiones.

A pocas semanas del Mundial 2026 de Norteamérica, las selecciones comienzan a preocuparse por las lesiones que han sufrido algunos jugadores de las principales ligas de Europa.

Teniendo en cuenta los ajustados tiempos de recuperación, los cuerpos técnicos deben tomar decisiones sobre las posibles bajas que puedan sufrir en el último tramo previo a la cita planetaria.

Las bajas confirmadas para el Mundial 2026

Dentro de las figuras del fútbol mundial que no estarán en la máxima competencia de selecciones, destacan Rodrygo (Brasil), Hugo Ekitike (Francia) y Serge Gnabry (Alemania). El delantero del Real Madrid sufrió una rotura de ligamento cruzado en marzo, el hombre del Liverpool se rompió el tendón de Aquiles derecho en abril, y el atacante del Bayern Múnich tuvo una rotura en los aductores del muslo derecho, también durante el mes pasado. Todos ellos confirmaron su ausencia en el Mundial.

Otra de las bajas que tendrá el torneo es Jack Grealish de Inglaterra, quien sufrió una fractura de estrés en el pie izquierdo. También se suma Xavi Simons, luego de que en abril sufriera una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, lo cual le impedirá defender la camiseta de Países Bajos.

La preocupación de Argentina y Brasil

Respecto a las selecciones de esta parte del mundo, Argentina tiene la alarma encendida producto de la situación de Cristián Cuti Romero. El defensa central no jugará más en la presente temporada debido a un esguince de ligamento colateral, cuya recuperación contempla un periodo de ocho semanas.

No obstante, el entrenador de la Albiceleste lo incluyó en la nómina preliminar de 55 jugadores. En dicha lista destacan las ausencias de Joaquín Panichelli y Juan Foyth, quienes fueron descartados por lesión.

En cuanto a Brasil, el DT Carlo Ancelotti sufrirá la baja de Éder Militao, quien se sometió a una cirugía por una recaída muscular y estará varios meses fuera. Por otro lado, se mantiene el suspenso por Estevao, quien arrastra una lesión muscular, aunque sí está en la lista preliminar de la Verde Amarela.