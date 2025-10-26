VIDEO – Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación en Francia

En su primera aparición pública como pareja asistió a un espectáculo de en el teatro Crazy Horse Paris, donde los fotógrafos los esperaban a la salida.

La cantante Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hicieron oficial su relación durante una romántica salida en París, Francia, con motivo del cumpleaños número 41 de la artista.

Según reveló TMZ, tras la función, ambos fueron vistos saliendo del local tomados de la mano, y un fan le entregó a Katy Perry una rosa deseándole un feliz cumpleaños. La artista respondió con una sonrisa y un gesto cariñoso dirigido a Trudeau.

La cantante llevó un vestido rojo de tirantes que destacaba su estilo y elegancia, mientras que él eligió un impecable atuendo negro.

Después, la pareja se dirigió hacia un vehículo que los esperaba, mientras eran captados por los fotógrafos.

A comienzos de octubre, el mismo medio difundió varias imágenes de Katy Perry y Justin Trudeau compartiendo un apasionado beso en la costa de California.

Los primeros indicios de romance surgieron en julio, cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal. Posteriormente, el ex primer ministro asistió a uno de los conciertos de Katy Perry, avivando aún más los rumores sobre su relación.