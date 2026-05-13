Competencia para Bachelet: quién es María Fernanda Espinosa, la ecuatoriana que ingresa a la carrera por liderar la ONU

La diplomática ecuatoriana fue nominada por Antigua y Barbuda y se suma a la disputa por la Secretaría General de la ONU.

Continúa la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), donde se sumó una nueva candidata: la diplomática ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien fue nominada por Antigua y Barbuda y competirá, entre otros contendientes, contra Michelle Bachelet.

La postulación de formalizó a través de una carta que envió el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, quien destacó la trayectoria política y diplomática de Espinosa.

“Aporta el liderazgo que requiere la organización: capaz de fomentar la confianza, preservar el equilibrio institucional, fortalecer la cooperación internacional y ayudar a guiar a Naciones Unidas durante un período de transformación global”, expresó en la misiva.

De esta forma, la ecuatoriana ingresa a la carrera por la ONU, donde competirá contra Michelle Bachelet, la costarricense Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Grossi y el senegalés Macky Sall.

El perfil de María Fernanda Espinosa, la nueva candidata para liderar la ONU

La mujer de 61 años es una de las diplomáticas de Ecuador que posee mayor trayectoria internacional, siendo ministra de Relaciones Exteriores y ministra de Defensa de dicho país.

Sumado a ello, se desempeñó como embajadora ante Naciones Unidas y entre 2018 y 2019 presidió la Asamblea General de la ONU, transformándose en una de las pocas mujeres en alcanzar ese puesto.

Por otro lado, Espinosa es académica y especialista en temas ambientales.

El próximo secretario general de la ONU se definirá a fines de 2026, cuando se realicen las elecciones. El candidato que resulte elegido, asumirá el cargo el 1 de enero de 2027, cuando el portugués António Guterres finalice su mandato.