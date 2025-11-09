Previo a su show en Fauna Primavera: Massive Attack disfruta de partido de Palestino en La Cisterna

Massive Attack, reconocida por temas como Angel o Teardrop, han dejado ver en múltiples oportunidades su apoyo a la causa palestina.

Uno de los platos fuertes del Fauna Primavera edición 2025, que se desarrolla este fin de semana en el Parque Ciudad Empresarial, son los británicos de Massive Attack, quienes disfrutaron del fútbol chileno en la previa de su presentación.

Esto, ya que fueron captados en el Estadio Municipal de La Cisterna para presenciar el choque entre Palestino y Coquimbo Unido, donde los flamantes campeones se impusieron por 2-1.

La presencia de los pioneros del trip hop fue destacada por Palestino en sus redes sociales: “Hoy, en nuestro duelo ante Coquimbo Unido, recibimos la especial visita de la reconocida banda de trip hop Massive Attack. Provenientes de Inglaterra, no solo destacan por su música, sino también por su constante apoyo y compromiso con la causa palestina. ¡Gracias por visitar la casa de todos los palestinos!”.

Massive Attack, reconocida por temas como Angel o Teardrop, han dejado ver en múltiples oportunidades su apoyo a la causa palestina y su rechazo a la política de Tel Aviv en su contra.

La banda británica ha respaldado la defensa de los derechos humanos en Gaza y Cisjordania.