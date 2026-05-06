Muerte de Diego Maradona: los argumentos de los peritos forenses para descartar un deceso súbito

El nuevo juicio por el fallecimiento de Maradona se debe a que el primero se anuló porque la jueza Julieta Makintach protagonizaba un documental clandestino.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Peritos forenses aseguraron que Diego Maradona no tuvo una muerte súbita, con lo que descartaron uno de los argumentos planteados por el médico Leopoldo Luque, quien se cuenta entre los principales acusados por el deceso del ex futbolista, en noviembre de 2020.

Las declaraciones de los especialistas se conocieron en la séptima audiencia del juicio por el fallecimiento del ídolo trasandino, en el que se busca determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con eventual dolo.

Por otra parte, para este jueves se espera la declaración de cinco médicos involucrados en el ingreso de Maradona en el sanatorio Ipensa de la ciudad de La Plata, el 2 de noviembre de 2020, unas tres semanas antes de su deceso.

Por qué los forenses descartaron la muerte súbita de Maradona

De acuerdo con lo revelado por los peritos forenses, el ex campeón del mundo en México 1986 atravesó un proceso de deterioro progresivo con signos de una agonía prolongada.

Federico Corasaniti fue uno de los médicos que examinó el cuerpo sin vida de Maradona el 25 de noviembre de 2020 y afirmó que el astro presentaba “signos de edema generalizado”, tras lo que descartó una muerte repentina: “Súbito, esto no puede ser“.

Explicó que el edema implica la acumulación de líquido en el organismo por fallas en órganos como el corazón, el riñón o el hígado, y sostuvo que Maradona tuvo una “agonía exteriorizada“.

En tanto, la médica histopatóloga Silvana De Piero detalló que los estudios confirmaron un cuadro de cirrosis hepática y daño renal.

“El hígado tenía una patología, un sufrimiento compatible con cirrosis. El riñón también estaba dañado, con lesiones que se desarrollan tanto en meses como en horas“, recalcó.

Además, los peritos coincidieron en que el corazón de Maradona presentaba coágulos compatibles con “periodos agónicos prolongados” y que los pulmones mostraban signos de asfixia por acumulación de líquido, un proceso que, según indicaron, “se produce en días“.

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona se debe a que el primero se anuló en mayo de 2025, debido al accionar de la jueza Julieta Makintach, quien protagonizaba un documental clandestino sobre la causa.